ندوة تثقيفية حول معدل ارتفاع الطلاق والخلع بالوادى الجديد

نفذ مركز شباب تنيدة التابع لمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية حول معدل ارتفاع الطلاق والخلع وقضايا الأحوال الشخصيه المتعلقة بالمرأة، وذلك بحضور عمار منصور رئيس الوحدة المحلية لقرى تنيدة والشيخ أحمد بدر إبراهيم مدير مكتب الوعظ الديني ببلاط ومدير لجنة الفتاوى بمركز بلاط وهالة فؤاد المحامية ومنسق عام المحافظه لحقوق المرأة وفاطمة عبد العال مسئول وحدة تكافؤ الفرص بمركز بلاط.

يأتي ذلك برعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتوجيهات جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة بلاط.

ندوة تثقيفية حول معدل ارتفاع الطلاق والخلع



وأكدت هالة فؤاد منسق عام المحافظة لحقوق المرأة، أن أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق تتمثل في الخيانة الزوجية، وعدم التفاهم وغياب الحوار، والظروف المالية، وإقبال الرجال على الارتباط بزوجة أخرى، وتقصير بعض الزوجات، وعدم الاهتمام بواجباتها زوجة وأماً، والعنف بين الأزواج، وتدخل أقارب الزوجين، وعدم الإنجاب، واختلاف الثقافة والعادات والطباع، وانشغال المرأة بمحاولة إثبات الذات على حساب دورها الاجتماعي، ورفع سقف التوقعات، وعدم تمكين العروسين من التفاهم أثناء الخطوبة والاستعجال في إبرام عقد الزواج، وطلب الزوجة مبالغ ومتطلبات تفوق القدرة المادية للزوج تقليداً للمشاهير والصديقات، وعدم احترام أحدهما للآخر وعدم الاهتمام واللامبالاة، وغياب التواصل بين الزوجين والتقليد الأعمى من الآخرين، وأسباب أخرى تافهة وغير مجدية كما وصفها المحامون.

ندوة تثقيفية حول معدل ارتفاع الطلاق والخلع

وأضافت المحامية هالة فؤاد، أن الحلول تتمثل بتكثيف حملات التوعية الأسرية للمقبلين على الزواج، وفي حال طلب أحد الزوجين الطلاق، يجب أن يخضع لحلقات ومحاضرات تنويرية قبل تسجيل دعوى في التوجيه الأسري، واستحداث مناهج دراسية مبسطة للمرحلة الثانوية؛ هدفها غرس قدسية الترابط الأسري، والتفاهم والمصارحة والاستماع للآخر، والتوقف عن المكابرة والعناد، وتوقف العروسين عن المجاملات أثناء الخطوبة، وبعد الزواج تبادل الاحترام، ومراعاة ظروف الآخر، والصبر عليها، والمصارحة، والتنازلات المنطقية.

ندوة تثقيفية حول معدل ارتفاع الطلاق والخلع

وآشارت فؤاد إلى أن الندوات مستمرة خلال الفترة القادمة بجمعيات التنمية ومراكز الشباب لحث السيدات على الانتباه لهذه الظاهرة التي إنتشرت بشكل كبير في الواحات.