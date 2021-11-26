الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية تونس يؤكد أهمية استكشاف فرص التعاون الثنائى مع الفلبين

عثمان الجرندي
عثمان الجرندي

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم، أهمية استكشاف فرص التعاون الثنائي بين بلاده والفلبين والاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين لاسيما في مجالات التجارة والسياحة والثقافة.
وشدد على أهمية تكثيف الاتصالات بين مسئولي البلدين وبرمجة لقاءات واجتماعات عن بعد بين الهياكل التونسية والفلبينية المعنية لتوسيع مجالات التعاون وإثرائها.
جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية - خلال لقاء الجرندي بجوان دايانج الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده كقائم بأعمال مقيم بسفارة الفلبين بتونس مع الإقامة بطرابلس.
وأعرب الجرندي عن تمنياته للدبلوماسي الفلبيني بالتوفيق في عمله مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير كافة الظروف التي تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه.
من جانبه، أشاد جوان بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الفلبين بتونس مؤكدا حرص سلطات بلاده على تطويرها في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب عن استعداده للمساهمة في دفع التعاون بين البلدين، معبرا عن اعتزازه بتعيينه ممثلا لجمهورية الفلبين في تونس.

تونس الفلبين وزير الخارجية التونسي

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