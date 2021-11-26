الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تحيى ذكرى هجمات مومباى وتطالب باكستان بمحاكمة سريعة للمتورطين

ذكرى هجمات مومباي
ذكرى هجمات مومباي

أحيت الحكومة الهندية، اليوم، ذكرى ضحايا هجمات مومباي التي مر عليها 13 عامًا وراح ضحيتها 166 شخصًا من 15 دولة مختلفة.
وذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية، فى بيان اليوم، أن الرئيس الهندي ورئيس الوزراء ووزير الشئون الخارجية أعربوا في رسائل منفصلة عن تضامنهم التام مع عائلات الضحايا، وذلك فى الوقت الذي قامت فيه حكومة ولاية "ماهاراشترا " بإحياء ذكرى هؤلاء الضحايا عند النصب التذكاري للشرطة في مومباي.
وجاء في البيان "إن البعثات الهندية في الدول التي فقدت رعايا لها خلال هذه الهجمات قامت أيضًا بإحياء ذكرى الضحايا، وذلك من أجل تذكير العالم بتهديد الإرهاب الذي ما زال مستمرًا عالميًا".
ومضت وزارة الشئون الخارجية الهندية قائلة: "إنه على الرغم من مرور 13 عامًا على هذه الهجمات الإرهابية الشنيعة، وعلى الرغم من أن عائلات الضحايا من 15 دولة ما زالت تنتظر إغلاق ملف قضية هذه الهجمات، إلا أن باكستان تبدى قليلًا من الاهتمام بتقديم مرتكبي الهجمات إلى العدالة".

نيودلهي هجمات مومباى مومباي باكستان الهند

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وائل لطفي

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