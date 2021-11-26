«فستان خمسة باب».. نادية الجندى تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة

خطفت نجمة الجماهير نادية الجندي الأضواء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

وأطلت الفنانة نادية الجندي بفستان فضي طويل، شبهه البعض بأحد فساتين فيلمها الشهير «خمسة باب» مع الفنان عادل إمام.

ونسقت الفنانة نادية الجندي مع الإطلالة أقراط ذهبية، مع شعر منسدل على الكتفين، بالإضافة إلى حقيبة من نفس لون الفستان.

القنوات الناقلة لمهرجان القاهرة السنيمائي

ووفقا للموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي على «فيس بوك»، فإن المهرجان يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

تفاصيل اليوم الأول من المهرجان

كشف محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

وقال «حفظي» خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل على الهواء مباشرة، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلمًا، تمثل 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: «76 فيلمًا طويلًا، 22 فيلمًا قصيرًا».

وأوضح رئيس المهرجان أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 عرضًا عالميًا أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلمًا عرضًا أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و15 فيلمًا تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال إفريقيا».

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.