أول الحاضرين.. شريف منير على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي

ظهر الفنان شريف منير، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 43 التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، وهو من أول الحاضرين على السجادة الحمراء.

عدد أفلام مهرجان القاهرة السينمائي

إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو 98 فيلما، يمثلون 63 دولة حول العالم، 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا، 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.