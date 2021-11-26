35 سفيرًا من دول العالم يزورون البر الغربى فى الأقصر

حرص، اليوم، 35 سفيرًا من سفراء مختلف دول العالم في القاهرة الذين شاركوا أمس في حضور فعالية "الأقصر.. طريق الكباش"، على زيارة البر الغربي وما يحتويه من مقابر ملكية متفردة وخاصة تلك الخاصة بالملكة نفرتاري.

ومن جانبهم، أعرب السفراء أن مشاهدتهم خلال الفعالية أمس للفيلم التسجيلي الذي يبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها الأقصر، خلق لديهم اهتمامًا وشغفًا كبيرًا بزيارة الأماكن الأثرية بها وعلى الأخص مقبرة الملكة نفرتاري والتعرف عليها عن قرب، حيث أبدوا انبهارهم الشديد بروعة هذه المقبرة وبما تحتويه من مناظر ذات ألوان زاهية.

وأشار السفراء، إلى أن هذه المقبرة تعد واحدة من أجمل المقابر الفرعونية الأثرية التي زاروها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم من داخل المقبرة.

يذكر أن شارك فى احتفالية «الأقصر.. طريق الكباش» ما يقرب من 20 وزيرًا آخرين، ومحافظ الأقصر، وأكثر من 35 سفيرًا من سفراء دول العالم بالقاهرة، وشهدت الفعالية تغطية إعلامية موسعة حيث يحضرها أكثر من 200 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية.

متحف مفتوح

وفعالية «الأقصر...طريق الكباش» هي احتفالية ترويجية حضارية تهدف إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها، بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة خاصة، في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ14 عمودًا بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".