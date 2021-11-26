هيئة الدواء تفتح باب التسجيل فى ورشة «التقديم الأمثل للنشرات الطبية»

أعلنت هيئة الدواء، اليوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بالدليل الإرشادي للتقديم الأمثل للنشرات الطبية.

وأشارت هيئة الدواء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، بمقر هيئة الدواء بالمعادي، كما أنه متاح من خلال إحدى المنصات الإلكترونية

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه يمكن الإطلاع على الدليل الاسترشادي عبر الضغط على الرابط التالي .. اضغط هنا

وللتسجيل في الورشة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

كان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، قال إن استراتيجية الدولة الهيئة تهدف إلى توحيد الجهود لتوطين صناعة الدواء في مصر، حيث إن صناعة الدواء أمن قومي وهي أيضاً من الصناعات الجاذبة للاستثمارات، وأكد أن اختصاص الهيئة هو التنظيم والرقابة على كل المستحضرات الطبية لضمان فاعلية ومأمونية وجودة تلك المستحضرات.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى امتلاك القدرة من خلال البحث والتطوير، حيث قامت ببناء معمل مرجعي، وأنه منذ افتتاحه تم تدشين 4 معامل تخصصية من أغسطس 2020 وحتى تاريخه، وهو ما ساهم في استقبال عدد من الدراسات في التخصصات المختلفة وإنجاز أكثر من 80% من تلك الدراسات.

ونوه بأن هيئة الدواء تعمل من خلال منهجية علمية سريعة ومنظمة، وأن هذه المنهجية لها محوران أساسيان متمثلان في التوسع الرأسي والذي ساهم في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفي من 6 إلى 9 أشهر، وذلك بهدف منع حدوث أي نقص في الدواء، أما المحور الثاني فهو يتمثل في التوسع الأفقي من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج.