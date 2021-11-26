الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنيا

حادث
حادث

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتروسيكل بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى العام بينما تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز سمالوط، يفيد بحدوث تصادم بين السيارة رقم 1675 ن س د، ملاكي مع تروسيكل بدون لوحات بالطريق الزراعى مصر اسوان أمام إحدى قرى مركز سمالوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى النموذجي بسمالوط، بينما أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، والتي تسببت فى اختلال عجلة القيادة وأدى إلى وقوع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابه العامة التي باشرت التحقيق.

عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عامل مصرع حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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