الصين تندد بمزاعم «فخ الديون» حول التعاون مع إفريقيا

نددت وزارة الخارجية الصنيية، اليوم الجمعة، بالمزاعم التي يتم ترويجها بأن الصين سببت ما يُسمى بـ"فخ الديون" للدول الإفريقية.

وقال وو بنج، مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، في تصريحٍ أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن هذا الزعم مُبتذل ودحضته مجموعة كبيرة من الأبحاث التي أجرتها حكومات وعلماء ومعاهد في أنحاء العالم.

وأضاف أنه لم يحدث وأن سقطت أية دولة نامية في "فخ الديون" المزعوم بسبب القروض الصينية، مشيرًا إلى أن التنمية هي الحل لقضية ديون الدول الإفريقية.

ولفت إلي أن الدول الإفريقية كانت تسعى جاهدة في السنوات الأخيرة لتعزيز التنمية الاجتماعية، ولكن نقص التمويل كان بمثابة عنق الزجاجة الذي يعيق التنمية في إفريقيا.

وأكد وو، أن الصين وباعتبارها شريكًا حقيقيًا لإفريقيا، فإنها تأخذ احتياجات التمويل للدول الإفريقية على محمل الجد، بينما تولي اهتمامًا كبيرًا بقدرتها على تحمل الديون.

وأشار وو، إلى أن الصين تدعم الخطوة نحو تخفيف عبء ديون البلدان الإفريقية وتنفذ بنشاط مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون للبلدان الأشد فقرًا، ولديها أكبر مبلغ دين مؤجل بين أعضاء مجموعة العشرين.

ولفت مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، إلى أنه بعد تفشي جائحة كوفيد-19، أعلنت الصين إلغاء ديون 15 دولة إفريقية على شكل قروض حكومية بدون فوائد كان من المقرر أن تستحق بنهاية العام الماضي 2020.