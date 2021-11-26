الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تنظيم لقاء صلاة تساعية الدعوات بمنطقة ملوي بالبدرمان

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن لجنة الدعوات بالإيبارشية، أقامت لقاء للصلاة وتنشيط الدعوات، لمنطقة رعايا ملوي، بكنيسة السيدة العذراء بالبدرمان. 

بدأ اللقاء بصلاة، مع الأب عبدالمسيح لمعي، راعي الكنيسة، وكلمة من الأب عمانوئيل صبحي البندكتي، حول طرق اكتشاف دعوة الله.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه تلا ذلك، مشاركة الأخت هبة عادل، من راهبات القديس يوسف، بخبرتها عن الدعوة. واختتم اللقاء بعمل فني "مونودراما" حول حياة القديس يوسف.  

الجدير بالذكر أن اليوم شهد حضور كورال العائلة المقدسة بملوي، كما قام بتنظيم هذا اللقاء الأب ملاك جرجس، والأب يوساب أيوب، مسؤولي لجنة الشباب والدعوات بإيبارشية أبوقرقاص.

وفيما يخص إيبارشية أبوقرقاص كذلك أصدر نيافة الأنبا بشارة جودة مطران الإيبارشية بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ينعي فيه انتقال الأخت ماري جوزيف.

كما نشرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص ايضا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، تقدم اليوم الجمعة، الموافق السادس والعشرين من نوفمبر، بالتعزية لراهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، لانتقال الأخت ماري جوزيف، التابعة للرهبنة.

من جانبه، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر في تصريحات له إن نيافة الأنبا بشارة جودة يصلي إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح أهل المنتقلة الصبر والرجاء.

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