الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 43 سائقاً «شربوا مخدرات» قبل القيادة على الطرق

الحملات
الحملات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، ومختلف مديريات الأمن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، بنطاق عدد من مديريات الأمن، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات، على مستوى محافظات «القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بنى سويف، مطروح، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر»، عن فحص 683 حالة بين السائقين، تبين إيجابية 43 حالة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها فى مجال توجيه الحملات، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد شنت حملة مكبرة لفحص سائقى الحافلات المدرسية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، والإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع الجهات المعنية.

أسفرت نتائج تلك الحملات، على مستوى محافظات «الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، البحيرة، مطروح، بنى سويف، أسيوط»، عن المرور على 13 مدرسة، بإجمالى فحص 119 حالة، وتبين سلبية جميع عينات السائقين.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مجال فحص قائدى الحافلات المدرسية، للحفاظ على أرواح الطلاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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