ضبط 2001 مخالفة مرورية في شوارع كفر الشيخ

‏‎شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، وذلك في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ.



‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 2001 مخالفة مرورية متنوعة بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق"، و تم ضبط 36 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 145 مخالفة دراجة نارية، و 80 مخالفة سير بدون تراخيص 50 بدون رخص قيادة و 28 بدون رخص تسيير، و 1561 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

- توجيه باستمرار الحملات الأمنية والمرورية

و وجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية، في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

فيما نظمت الوحدات المحلية بمجالس المدن بكفر الشيخ، حملات لتسوية الطرق وترميمها ومسحها، سواء الشوارع الواصلة بين المراكز أو الطرق الداخلية بالقرى أو الواصلة بين عدد من القرى.

يأتي ذلك تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة؛ لتيسير الحركة المرورية على الطرق، وإصلاح الطرق وتهيئتها، ولمواجهة مشكلة انتشار الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والداخلية، بالإضافة إلى استمرار أعمال الرصف بالمدن والقرى.