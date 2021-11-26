الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«للقضاء على مافيا الأبحاث».. إقامة مركز تكنولوجيا معلومات مجانا لطلاب «تربية رياضية طنطا»

تربية رياضية طنطا
تربية رياضية طنطا

- المركز يتيح للطلبة الذين لا يوجد لديهم انترنت بالمنزل أو لديهم ضعف الشبكة بالعمل من داخله

 

كشف الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، أنه أصر على إقامة مركز تكنولوجيا معلومات مجانا للطلبة للقضاء على مافيا الأبحاث وكتابة التقارير في مراكز خارجية، مشيرا إلى أن المكان يتيح للطلبة الذين لا يوجد لديهم إنترنت داخل المنزل أو يعانون من ضعف الشبكة، أن يقوموا بالعمل من داخل المركز مجانا بمساعدة أعضاء هيئة تدريس وموظفين مدربين على اعلى مستوى لمساعدة الطلاب والطالبات. 

- إجراء دراسة جدوى وتخطيط مشروع متكامل للاستفادة من الطاقة الشمسية

وفى سياق متصل كان  الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربيه الرياضيه جامعه طنطا أوصى  بإجراء دراسة جدوى و تخطيط مشروع متكامل للاستفادة من الطاقة الشمسية وجعلها مصدر للكهرباء بالكليه لتوفير الطاقة بما يتماشى مع توجهات السيد رئيس الجمهورية
جاء ذلك أثناء لقائه بالدكتور أسامة زعتر خبير الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة،
وكشف عميد الكلية انة سيقوم بإنشاء لجنة تعمل على سرعة إزالة جميع المعوقات بما يسرع من دخول الطاقة الشمسية للكلية
 وفى سياق متصل تفقد الدكتور علاء حلويش عميد الكليه  أعمال التجديد والصيانة وحده ضمان الجودة بالكلية، و مركز الحاسب الالي و مركز الاستشارات البحثية يرافقه أمين الكلية ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئه التدريس بالكلية، مشددا علي سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في اسرع وقت لكل الوحدات و المراكز قيد التطوير.
وأكد عميد الكلية  ان وحدة ضمان الجودة و مركز الحاسب الآلي و مركز الخدمات البحثية، هم ركائز تطوير و تنمية العملية التعليمية بالكلية والذي مقرر ان يتم افتتاحهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

إقامة مركز تكنولوجيا معلومات مجانا لطلبة تربية رياضية طنطا للقضاء على مافيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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