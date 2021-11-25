وزير قطاع الأعمال يتفقد محلج الزقازيق الأسبوع المقبل

يتفقد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، محلج الزقازيق المطور مطلع الأسبوع القادم، ومن المقرر أن تشهد جولة الوزير في محلج الزقازيق المطور متابعة التشغيل التجريبي للمحلج في إطار استكمال منظومة تطوير المحالج.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمدة ثلاثة أعوام، بإضافة رئيس مجلس إدارة وعضو غير تنفيذيين.

وتضمن القرار تكليف المهندس هاني محمد محمود للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، والدكتور أحمد مصطفى محمد للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور عصام صادق للقيام بأعمال عضو منتدب مالي وإداري، والمهندس ممدوح فاروق الديب للقيام بأعمال عضو منتدب فني، بالإضافة إلى تكليف السادة الآتي أسماءهم للقيام بأعمال الأعضاء غير التنفيذيين: أحمس محمود ربيع، ماري لويس يوسف بشارة، محمد طارق زكريا توفيق، أحمد عبدالله علي (ممثل وزارة المالية)، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته بالتوفيق لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد خلال الفترة المقبلة، وإنجاز المهام المتعلقة بمشروع إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة في مجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والملابس، في إطار الجدول الزمني المحدد.

يأتي هذا القرار في ضوء استكمال التوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تضمنت الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وتمثيل العاملين، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.