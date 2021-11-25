الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وفد من الشارقة يزور دار الكتب والوثائق القومية (صور)

وفد الشارقة بدار
وفد الشارقة بدار الكتب والوثائق

زار وفد من الشارقة برئاسة صلاح المحمود، مدير هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف الخميس، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. 

كان في استقبال الوفد الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتباحث أعضاء الوفد مع الدكتورة نيفين موسى حول أوجه التعاون المشترك مع دار الكتب المصرية.

IMG-20211125-WA0077

وقام الدكتور صلاح المحمود والوفد المرافق له من إدارة الوثائق والأرشيف الحكومي وإدارة الدراسات والخدمات المعرفية بجولة في دار الوثائق شملت قاعة البحث التي تقدم خدماتها للباحثين في المجالات المختلفة، ومركز ترميم الوثائق والذي يعد من أكبر مراكز الترميم في الشرق الأوسط، ووحدة التصوير عالى الجودة حيث تتم عملية رقمنة الوثائق وفقا لأحدث التقنيات.

IMG-20211125-WA0080

وتوجه الوفد بعد ذلك إلى دار الكتب في جولة شملت قاعة الدوريات وقاعة الإطلاع الرقمي التي تتيح ما تم رقمنة من رصيد دار الكتب المصرية من كتب ودوريات، كما شملت الجولة قاعة المكفوفين التي تقدم خدماتها المتنوعة للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة من كتب مطبوعة بطريقة برايل وكتب مقروءة من خلال برنامج ديزي. 

IMG-20211125-WA0079

وأبدى الخبراء الإماراتيين إعجابهم بالعرض المتحفي الملحق بقاعة الموسيقى والذي يؤرخ لتاريخ الطرب والإبداع الموسيقي في مصر عبر العصور. كما شملت الجولة قاعة الفنون وقاعة المراجع والمكتبات الملكية التي تعود إلى الأسرة العلوية.  وأثنى أعضاء الوفد الإماراتي على الجهود الرائدة لدار الكتب والوثائق القومية في مجال ترميم المخطوطات والكتب والوثائق وأعربوا عن رغبتهم في الاستعانة بخبرات دار الكتب والوثائق القومية في تلك المجالات.

IMG-20211125-WA0082

في ختام الزيارة، قامت د. نيفين موسى بإهداء الوفد نسخة من الكتاب التذكاري "مصر في المعارض الدولية.. مائة وسبعون عاما من التأثير والإبهار" وقام الوفد الإماراتي بإهداء عدد من إصدارات هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف لدار الكتب المصرية ومن أهمها كتاب" القول الحاسم في نسب وتاريخ القواسم" من تأليف الدكتور سلطان القاسمي.

IMG-20211125-WA0081
دار الكتب والوثائق وفد الشارقة دائرة الشارقة الثقافية الدكتورة نيفين موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

صولو الأنشودة الهيروغليفية لـ«الدستور»: حفل أسطوري يليق بالأجداد (صور)

وائل الفشني لـ«الدستور»: ابتسامة الرئيس أزالت رهبتي خلال حفل طريق الكباش

«elpais الإسبانية»: افتتاح طريق الكباش «حدث مهيب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية