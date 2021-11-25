الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هبوط أرضي بالأزريطة وسط الإسكندرية.. والحي: جار الإصلاح

هبوط ارضي بوسط الإسكندرية
هبوط ارضي بوسط الإسكندرية

شهدت منطقة الأزريطة وسط الإسكندرية، هبوط أرضي، ناتج عن كسر في إحدى الافرع الخاصة بالصرف الصحي بالمنطقة.

وكلف المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط، إدارة الطرق بالحي بإصلاح الهبوط الارضي الكائن بشارع محمد محمد مطاوع بالأزريطة، والذي نتج عن كسر فرعة الصرف الصحي بالشارع، في إطار الاهتمام بشبكة الطرق بحي وسط.
ووففًا للتوجيهات، يجري إصلاح الفرعة بحضور مسىئولي شركة الصرف الصحي، ومسئولي إدارة الطرق، وجار العمل على إعادة الشيء لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل بعد الانتهاء من إصلاح الهبوط.

FB_IMG_1637866629059
هبوط ارضي بوسط الإسكندرية

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، للمحافظة على سيولة الحركة المرورية.

FB_IMG_1637866622098
هبوط ارضي بوسط الإسكندرية

وشهدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادات وعمل مكثف خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الطقس السيئ التي تعرضت له المحافظة بالتزامن مع نوة المكنسة.

FB_IMG_1637866617640
هبوط ارضي بوسط الإسكندرية
الأزريطة الإسكندرية هبوط ارضي الصرف الصحي الأحياء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

صولو الأنشودة الهيروغليفية لـ«الدستور»: حفل أسطوري يليق بالأجداد (صور)

وائل الفشني لـ«الدستور»: ابتسامة الرئيس أزالت رهبتي خلال حفل طريق الكباش

«elpais الإسبانية»: افتتاح طريق الكباش «حدث مهيب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية