هبوط أرضي بالأزريطة وسط الإسكندرية.. والحي: جار الإصلاح

شهدت منطقة الأزريطة وسط الإسكندرية، هبوط أرضي، ناتج عن كسر في إحدى الافرع الخاصة بالصرف الصحي بالمنطقة.

وكلف المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط، إدارة الطرق بالحي بإصلاح الهبوط الارضي الكائن بشارع محمد محمد مطاوع بالأزريطة، والذي نتج عن كسر فرعة الصرف الصحي بالشارع، في إطار الاهتمام بشبكة الطرق بحي وسط.

ووففًا للتوجيهات، يجري إصلاح الفرعة بحضور مسىئولي شركة الصرف الصحي، ومسئولي إدارة الطرق، وجار العمل على إعادة الشيء لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل بعد الانتهاء من إصلاح الهبوط.

هبوط ارضي بوسط الإسكندرية

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، للمحافظة على سيولة الحركة المرورية.

هبوط ارضي بوسط الإسكندرية

وشهدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادات وعمل مكثف خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الطقس السيئ التي تعرضت له المحافظة بالتزامن مع نوة المكنسة.