الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة المنيا تحرر 127 مخالفة وتعدم 562 كيلو مواد غذائية

حملات رقابية لصحة
حملات رقابية لصحة المنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، عدداً من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر الجاري، وذلك لمتابعة الحالة العامة للأسواق، ولإحكام الرقابة على منافذ البيع وأماكن عرض وتوزيع المواد الغذائية، لضمان سلامة الغذاء حرصا على سلامة صحة المواطنين.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق، وإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية من خلال تكثيف حملات المتابعة الميداني، للتأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية على المواطنين، بالإضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 372 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تم تحرير 127 محضرا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأة.

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من جانبه، أشار الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إلى أنه تم إعدام 562 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 336 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، كما تم استصدار 635 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.

صحة المنيا تحرير مخالفات أعدام مواد غذائية الدكتور محمد نادي اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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