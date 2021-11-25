الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعلن تأهيل 38 ألف إمام وواعظة في 164 دورة تدريبية

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت  وزارة الأوقاف عن جهودها في تدريب  وتأهيل الأئمة، موضحة  أنه تم تنفيذ 164 دورة لأكثر من 38 ألف إمام وواعظة وإداري ومعلم ومعلمة تربية دينية ، منها على سبيل المثال : الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات من مصر والسودان والدورات المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي للأئمة والواعظات بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا .

بالإضافة إلى الدورات المشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف للأئمة بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف ، والدورات الأسبوعية في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة للأئمة والواعظات .

وأضافت الأوقاف  أنه  وقد بلغ إجمالي الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 674 إمامًا كما بلغ إجمالي الحاصلين على الماجستير من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 1644  إمامًا وبلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 2163  إمامًا وبلغ إجمالي عدد الأئمة المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير  865 إمامًا.

وأشارت الأوقاف، إلى أن  عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه 13  واعظة وبلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير 15 واعظة وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي 26  إداريًّا وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي ( 105 ) إداريًّا.

 ونوهت إلى أن عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين الذين اجتازوا اختبار التميز العلمي  53  إداريًّا وبلغ عدد المسجلين بالدراسات العليا على منحة الماجستير من الإداريين 40إداريًّا. 

الأوقاف دورة تدريبية تأهيل الأئمة الواعظات تحديات الأمن القومي للأئمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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