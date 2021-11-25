الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات أمنية مكبرة على تجار الأسلحة والذخائر في الشرقية والدقهلية

حملة امنية
حملة امنية

شنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية متجري ومحرزي الأسلحة والذخائر غير مرخصة بنطاق محافظتي (الشرقية – الدقهلية ).

 وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام ) في مديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير) لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبحوزته (فرد خرطوش – سلاح أبيض "مطواة" – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول ).

وتم ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) لقيامة بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة،  وبحوزته (4 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة الذخائر غير المرخصة مكافحة المخدرات حملة أمنية الشرقية الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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