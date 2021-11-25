الصحف تبرز استقبال الرئيس السيسى لمستشار ملك البحرين

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لمستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية، كما تناولت عددًا من أخبار الشأن المحلي.

وتحت عنوان "السيسي يؤكد خصوصية العلاقات بين القاهرة والمنامة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي أكد خصوصية العلاقات المصرية البحرينية وتوافق وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كافة القضايا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس الشيخ خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين لدي القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله: إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالاستعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في الربع الأول من عام 2022، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة بين البلدين بشان مةاجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "اليوم.. أنظار العالم تتجه نحو طريق الكباش بالأقصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، تتجه أنظار العالم صوب مدينة الأقصر، حيث يتم إزاحة الستار عن طريق الكباش فى احتفالية عالمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة وجميع محافظى الأقصر السابقين، ممن كان لهم دور بارز فى مشروع طريق الكباش، وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية، ومن المنتظر أن يمتد الحفل حتى التاسعة مساء، بمشاركة 100 شخصية عامة و ٣٥ سفيرا.

وفي صفحتها الأولى أيضا وتحت عنون "55.5 مليار جنيه لتحويل 4 ملايين فدان للري الحديث"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الزراعي، أصدر البنك المركزي مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، بتكلفة 55.5 مليار جنيه، بضمان وزارة المالية، من أجل تمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية.

وأشار المركزي إلى أنه يتم من خلال المبادرة السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي، حيث يقوم المزارعون المستفيدون من المبادرة بسداد تكلفة التحول لنظم الري الحديثة للبنوك، على أقساط خلال 10 سنوات دون تحميلهم أي فوائد، مبينا أنه يتم سداد أول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، على أن يقوم البنك المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشيد بدور أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن للتنمية في سيناء"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشاد بالدور الذي يقوم به أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن لاستمرار عملية التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة لجميع أبناء سيناء، معربا عن تقديره للدور الوطني الذى يقوم به شيوخ وعواقل سيناء الشرفاء، الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال تفقد وزير الدفاع، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني، الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء، وذلك وفقاً لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة، التى تسهم فى تحقيق أقصى درجات الواقعية، بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها.

وأعرب الفريق أول محمد زكى، عن سعادته بتفهم جميع عناصر المنظومة طبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم، للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بهذه الرقعة الغالية من أرض مصر، وقام بتكريم عدد من المتميزين تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي، وأداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفان وإخلاص.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرضت خلال اجتماع مجلس الـوزراء امس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ۲۰۲۲/۲۰۲۱.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها: إن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ ۹٫۸% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهـو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة كورونا.

وأضافت أنه من المتوقع تواصل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري مدفوعا بالطفرة المحققة في معدلات النمو بالربع الأول مشيرة إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.

وفي تناولها للشان المحلي أيضا ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مشروع الضبعة يكرس دخول مصر عصرا جديدا نحو بدء تحقيق الحلم النووي المصري، كما يساهم في تفعيل استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء كأحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة باعتباره أحد مصادر الطاقة النظيفة.

وأضافت الصحيفة أن د. مدبولي أشاد، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، باحتفالية افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن المدينة تؤكد الاهتمام بالقوة الناعمة في مصر، كما أنها رسالة واضحة بأن مصر ستظل منارة للفنون والثقافة والإبـداع في محيطها الإقليمي والدائرة العالمية. وأكد استكمال التجهيزات لافتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم، حتى يعكس هذا الحدث عظمة هذا الوطن وقدرته على ابهار العالم بحضارته.

وأشـار د. مدبولى إلى أن الحكومة تعد حاليا استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور كل من الحكومة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص تمهيدا لنشرها بنهاية العام الجاري.

وقال إن مشروع معهد السينما الجديد بأكاديمية الفنون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بادوات القوى الناعمة، ويمثل نقلة نوعية في إعداد الـكـوادر القادرة على استعادة أمجاد السينما المصرية.

وتحت عنوان "اليوم.. مصر ترأس الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مصر ترأس اليوم الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن مصر كأحد الأعضاء المؤسسين بالمنتدى تتمتع بمزايا تنافسية متميزة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز في شرق المتوسط في ظل الاكتشافات الكبرى وحقول الغاز التي تمت تنميتها وبنية أساسية متميزة ممثلة في مصنعي إسالة الغاز الطبيعي غلى البحر المتوسط بطاقة 14 مليون طن سنويا بالإضافة إلى شبكة قومية تنقل الغاز داخل مصر وأخرى تربطنا بدول الجوار بالإضافة إلى أنها سوق كبير للاستهلاك.