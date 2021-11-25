الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أول تعليق من مرتضى منصور على وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق

مرتضى منصور
مرتضى منصور

نعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق والذي توفي اليوم الخميس، وهو والد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الحالي.

 

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ينعي المستشار جلال ابراهيم رئيس نادى الزمالك الأسبق الذي وافته المنية اليوم داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

 

وأضاف: “المستشار جلال إبراهيم هو واحد من اصدق الرجال واخلصهم افني عمره بالكامل في خدمة نادي الزمالك.. ويتقدم المستشار مرتضى منصور بخالص التعازي لنجليه المستشار أحمد جلال إبراهيم والمستشار نادر جلال”.

 

وفاة المستشار جلال إبراهيم 

توفي منذ قليل المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الحالي.

وأعلن عمرو الدريدي، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن الخبر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا: “البقاء والدوام لله ، توفي الى رحمة الله تعالى المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق.. نسأل الله أن يتقبله في واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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