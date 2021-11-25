الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد وقنوات عرض الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»

مسلسل أبو العروسة
مسلسل أبو العروسة

نستعرض لكم في هذا التقرير مواعيد وقنوات عرض مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثالث، حيث انطلق الأيام الماضية تصوير أولى مشاهد وأحداث المسلسل الاجتماعي "أبو العروسة" الجزء الثالث، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والثاني من العمل خلال السنوات الماضية، والذي يخوض بطولته النجمين سيد رجب، وسوسن بدر.

 

مواعيد وقنوات عرض مسلسل "أبو العروسه" الجزء الثالث

 

ومن المقرر أن ينطلق عرض أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" للنجم سيد رجب والنجمة سوسن بدر على قناة DMC الفضائية على غرار الجزء الأول والثاني، ومن المفترض أن ينطلق الجزء الثالث من المسلسل خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتزامن مع مطلع العام الجديد 2022، كما يستم عرضه على منصة "واتش أت" الرقمية، حيث يتكون المسلسل من 45 حلقة.

أبطال وصناع مسلسل "أبو العروسة"

ويتولى إخراج الجزء الثالث هاني كمال الذي يكتب العمل أيضًا، وشارك في بطولة الجزء الأول والثاني كل من: 

  • سيد رجب
  • سوسن بدر
  • مدحت صالح
  • نرمين الفقي
  • رانيا فريد شوقى
  • خالد كمال
  • ميدو عادل
  • ولاء الشريف
  • محمود حجازي
  • أحمد صيام
  • صفاء الطوخي
  • محمد حاتم
  • أماني كمال
  • ديانا هشام
  • كارولين عزمي
  • كوكى مجدى
  • نانسى صلاح
  • ندا عادل
  • نور محمود

أحداث مسلسل "أبو العروسة"

ومن المقرر أن تختلف أحداث الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" عن الجزء الأول والثاني، حيث يتم طرح قضايا جديدة ومختلقة في المجتمع المصري، وضم العديد من الأبطال الجدد للمشاركة في أحداث المسلسل.

سيد رجب يكشف لـ«الدستور» تفاصيل الجزء الثالث من «أبو العروسة»

و دارت أحداث مسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول والثاني حول عدد من القضايا والمشكلات التي تدور داخل الأسرة المصرية والقضايا الشائعة بين الأباء والأبناء والتطور الفكري الكبير بين اختلاف الأجيال، كما يركز المسلسل على الطبقة الوسطى و التحولات التى أصابتها وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

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