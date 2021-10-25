الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سيد رجب يكشف لـ«الدستور» تفاصيل الجزء الثالث من «أبو العروسة»

النجم سيد رجب
النجم سيد رجب

قال الفنان سيد رجب إنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في فيلم "عمهم"، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، في مقدمتهم محمد عادل إمام وأحمد خالد صالح وأمينة خليل.

وأشار "رجب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه انتهى من تصوير جزء كبير من الفيلم، في عدة مناطق منها مصر الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، لافتًا إلى أنه يشعر بروح العائلة مع فريق العمل بأكمله، بقيادة المخرج حسين المنباوي.

ويعتمد فيلم "عمهم" على تقديم عدد من مشاهد الأكشن والجرافيك التي تتطلب تكلفة إنتاجية عالية، واستعانت الشركة المنتجة بفريق عمل من إحدى الدول الأوروبية لتنفيذها، وهو من تأليف وسام صبري، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم هدى المفتي، أيتن عامر، ومحمد ثروت.

سيد رجب مع السبكي وأحمد خالد صالح فى كواليس "عمهم"

ويسعى طاقم العمل لتكثيف التصوير من أجل الانتهاء منه في أقرب فرصة، تمهيدًا لعرضه في بداية العام الجديد، ضمن الأفلام التى تتنافس على إيرادات رأس السنة.

ونوه «رجب» بأنه يسعى للانتهاء من تصوير مشاهده فى أحداث الفيلم لدخوله معسكر تصوير الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، تمهيدًا لانطلاق أولى حلقاته على شبكة قنوات "دي إم سي"، ديسمبر القادم.

وأشار "رجب" إلى أن المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية التي تدور أحداثها في 45 حلقة، ويشهد الجزء الثالث من العمل العديد من التطورات لشخصية "عبدالحميد" التي يجسدها خلال أحداث العمل، حيث يناقش المسلسل العديد من المشكلات الاجتماعية والأزمات المختلفة، لافتًا إلى أن العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

بوستر أبو العروسة3

وكان الجزءان الأول والثانى من مسلسل "أبو العروسة" قد حققا انتشارًا ونجاحًا كبيرًا وقت عرضهما، وهو ما دفع فريق العمل لتقديم جزء ثالث خلال الموسم الدرامي الشتوي.

- تفاصيل الجزء الثالث:

الجزء الثالث من تأليف وإخراج هاني كمال، والمسلسل دراما اجتماعية يتكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش الصراعات بين الأزواج، ويدور حول المشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع، كما يرصد المسلسل المشاكل التى تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة.

 أحداث الجزءين الأول والثانى

ودارت أحداث الجزءين الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيّرت في الفترة الأخيرة.

أبطال "أبو العروسة"

ويشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" نخبة كبيرة من الفنانين، منهم سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم، وكان الجزءان من إخراج كمال منصور، إلا أن الجزء الثالث من إخراج هاني كمال.

النجم سيد رجب سيد رجب فى فيلم عمهم سيد رجب يحضر لأبو العروسة 3 تفاصيل مسلسل أبو العروسة 3 تفاصيل فيلم عمهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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سيد رجب يكشف لـ«الدستور» تفاصيل الجزء الثالث من «أبو العروسة»

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