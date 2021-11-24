رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وفدا قضائيا سعوديا

استقبل المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، وفدا قضائيا سعوديا رفيع المستوى يضم كلاً من الشيخ عبدالرحمن بن نوح عضو المجلس الأعلى للقضاء والشيخ محمد المطلق مستشار وزير العدل والشيخ عبدالله السليمي، وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي و عبدالمحسن الشعيبي، وكيل وزارة العدل للتوثيق والدكتور محمد الشلفان، مدير إدارة التعاون الدولي.

حضر اللقاء من الجانب المصري المستشار أحمد الحسيني، مدير نيابة النقض، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض والمستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم و المستشار محمد حسن عبد اللطيف رئيس العلاقات الدولية بالمحكمة وخالد فاروق، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام والمستشار عمرو الزهيري، رئيس مركز معلومات محكمة النقض.

وأشاد الجانبان المصرى والسعودي بالتاريخ الحافل بين البلدين الشقيقين وما تضمنه من التعاون المثمر فى كافة المجالات وتبادل الخبرات القضائية.

واصطحب الجانب المصري الوفد السعودي في جولة تفقدية داخل مقر المحكمة بدار القضاء العالى تضمنت شرح لسير العمل بالمنظومة القضائية المصرية وأعقب ذلك زيارة لمركز معلومات محكمة النقض أوضح فيها الجانب المصري الطفرة الحديثة فى مشروعات التطوير التكنولوجى والتحول الرقمي فى التشريعات والأحكام وتطبيقاتها بمحكمة النقض المصرية، وكذا إصدار الشهادات الإلكترونية المؤمنة.

أعرب الجانبان عن مدى اعتزازهما وتقديرهما للتعاون القضائى الحافل بين الدولتين على مدار التاريخ آملين فى تعزيز التعاون بين المنظومة القضائية المصرية السعودية.