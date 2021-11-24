ضبط المتهم بالتعدي على طفل داخل أحد الأندية الرياضية

نجحت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، في الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب على طفل داخل أحد الأندية الرياضية.

قالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر خلاله شخص يعتدي بالضرب بالأيدي على "طفل" داخل أحد الأندية الرياضية.

بالفحص تبين قيام والدة الطفل بتحرير محضرًا بقسم شرطة مصر الجديدة يتضرر فيه من أحد الأشخاص لاتهامه بالاعتداء على نجله بالضرب بالأيدي، مما أدى لإصابته بكدمات متفرقة بالجسم" أثناء تلقيه تدريب داخل أحد الأندية الرياضية نتج عنها إصابته، بسبب مشادة كلامية بينه وبين نجل المشكو فى حقه.

عقب تقنين الإجراءات تمكّنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بين نجله والمجنى عليه.