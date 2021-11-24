الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

استبعاد سيف الإسلام القذافي و3 آخرين من الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي

أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي و3 مرشحين من الانتخابات الرئاسية. 
وأفادت التقارير أن هناك مذكرة من النائب العام الليبي والقضاء تضم 4 مرشحين تم استبعادهم بينهم سيف الإسلام. 

وجرى استبعاد سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أيام من تقدمه بأوراق ترشحه لدى المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا. 

وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، أمس الثلاثاء، أن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحًا، بينهم امرأتان. 

وأوضح السائح في مؤتمر صحفي عقده في مقر المفوضية في العاصمة طرابلس، أن القائمة النهائية للمترشحين ستُنشر بعد 12 يوماً، بعد انتهاء عمليات التدقيق والطعون والنظر فيها. 

وتقدم سيف الإسلام القذافي، فى 14 نوفمبر الجاري، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن سيف الإسلام تقدم بمستندات ترشحه “مستكملا جميع المصوغات القانونية” المنصوص عليها بموجب القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة. 

وغير أن المفوضية العليا للانتخابات الليبية نشرت لاحقًا، خبرًا يفيد برفض أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي، قبل أن تقوم بعد ذلك بحذف المنشور على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضح أن ما وقع هو “قرصنة”. 

وتشترط القوانين الانتخابية لترشح للرئاسة والصادرة من مجلس النواب عدم صدور أي حكم نهائي بحق المترشحين.

وكانت قد علقت مصادر على رفض النائب العام الليبي منح فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، معتبرة أن في ذلك نية لاستبعاده من الانتخابات.

وأفادت وسائل إعلامية ليبية نقلا عن حيثيات حكم المحكمة العليا بأن “النائب العام رفض منح فريق الدفاع عن القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، كما رفض منح إفادة بإلغاء قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وإعادة المحاكمة، نتيجة ما شابها من فساد وعوار”.

ليبيا الانتخابات الرئاسية القذافي سيف الاسللام

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استبعاد سيف الإسلام القذافي و3 آخرين من الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

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