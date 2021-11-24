رسالة مهمة من التعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 ، بالتعرف على الدليل الدراسي لهذا العام.

الدليل الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكنك الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها لكل مواد الصف الثالث الثانوي 2022 بشعبتيها العلمي والأدبي.

وتشمل الملفات مواد الصف الثالث الثانوي 2022 : اللغة العربية ـ علم الإجتماع _ علم النفس ـ الفلسفة ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ إحصاء ـ تفاضل وغيرها.

لمساعدة الطلاب على المذاكرة المنتجة والتي تساعد على أفضل أداء لطرق التقييم الجديدة.

رابط الدليل الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022

يمكنك أن تجد الملفات عن طريق الرابط التالي: moe.gov.eg

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل للراغبين للتقدم لوظيفة، رئيس لجنة ومراقب اول و مركز توزيع كراسات الامتحان، بامتحانات الصف الثالث الثانوي العام.

وذلك عن طريق الدخول بالكود والرقم القومى وكلمة السر للتسجيل، من خلال هذا الرابط التالي:

thanwya.emis.gov.eg

شروط الترشح لرؤساء امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط ترشيحات رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية ( تجارى - فندقى - صناعى - زراعى )، بجميع القطاعات للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ م

ونصت الموانع العامة ، على التالي:

١_ كل من تسري عليه هذه النشرة يجب الا يكون لديه مانع من الموانع الآتية :

٢- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم ۱۳ ۱ لسنة ۹۲ ۱۹م.

٣- الإحالة للمحاكمة التاديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة .

- أن يكون من غیر العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

_ الموانع الخاصة

يجب فيمن نص عليهم بهذه المادة الا يكون لديهم أي مانع من الموانع الآتية:

1- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام.

۲- أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناي - زراعي - تجاري - فندقي )أي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو آية جهة اخرى أو المدارس المتقدملها الطلاب .

٣- أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة

_ الشروط الخاصة :

بشأن من يكلف رئيس او وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة

١_ الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة

٢_ أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني ( تجاری - فندقي - زراعي صناعي) للعمل المرشح له رئيسا أو وكيلا .

٣_ أن يكون كل من رئيس اللجنة - وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولی او ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل .

٤_ الحصول على تقدير امتياز بالنسبة للخاضعين للقانون ۸۱ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين لقانون ١٥٥ لسنة ۰۷ ۲۰ وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

٥_ خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة رئيس قسم" حجرة"

او وكيل قسم (حجرة)_ يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وتلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل .

٦_ان يكون لديه الإلمام الكلي بعلوم الحاسب الآلى .

٧_ أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ويشهد له بالكفاءة وحسن الخلق وإرادة الشخصية للنهوض بالعمل.

٨_ ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

٩_ ألا يكون قد تعدى ٣سنوات في رئاسة اللجنة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ۳ سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

١٠_عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء.

١١_ ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

۱۲_ يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفني إذا تطلب الأمر ذلك.