مصرع شخص أثناء العبث بسلاح ناري خاص بوالده بالقليوبية

لقى شخص مصرعه، أثناء عبثه بسلاح نارى "فرد خرطوش" خاص بوالده وخروج طلقة منه عن طريق الخطأ، بمنطقة قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط والده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمصرع طفل أثناء عبثه بسلاح نارى "فرد خرطوش" خاص بوالده وخروج طلقة منه عن طريق الخطأ، واستقرار الطلقة برقبته.

على الفور، تشكل فريق بحثى أشرف عليه اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "أحمد م س"، 13 سنة، طالب، مقيم قلما دائرة المركز، بالعبث بسلاح نارى "فرد خرطوش" خاص بوالده، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، وأحدثت الطلقة إصابته بالعنق، وتوفى على إثرها فى الحال، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت التحريات، وسؤال شاهد الواقعة "بلال رح"، 13 سنة، طالب، ومقيم ذات الناحية، أقر بأنه أثناء جلوسه مع صديقه المتوفى بسكنه بالقرية، وأثناء عبث صديقه بالسلاح النارى الخاص بوالده خرجت منه طلقة أحدثت إصابته وتوفى على الفور.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.