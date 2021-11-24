جامعة أسيوط تحتفل بأعياد الطفولة

شاركت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في احتفال حضانة كلية التربية للطفولة المبكرة بأعياد الطفولة، والتي تأتى متزامنة مع الاحتفالات العالمية بتلك المناسبة.

إحتفلات أعياد الطفولة

جاء ذلك بحضور الدكتورة ريهام المليجي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجدة هاشم عميد الكلية السابق، فضلاً عن مشاركة متميزة من الدكتورة هبة الجلفي أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية وطبيب الروضة، والأستاذة مروة جعفر مديرة حضانة الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم والاداريين والعاملين بالحضانة.

إحتفلات أعياد الطفولة

وهنأت الدكتورة مها غانم، الأطفال بأعياد الطفولة، متمنيةً لهم مستقبلاً واعداً ومشرقاً، كما أعربت عن إعجابها بهذا الترابط الوثيق بين مختلف كليات الجامعة والمجتمع المحيط وهو ما يظهر جلياً فى حرص كافة الكليات على مواكبة الاحتفالات العالمية ومن بينها احتفالات أعياد الطفولة.

إحتفلات أعياد الطفولة

وأشارت إلى أن إشراف كلية التربية للطفولة المبكرة على روضة الجامعة جعل لها رونق خاص، ولمسات إبداعية مختلفة تتناسب مع الضوابط والمعايير العلمية المتقدمة، لافتة إلى استمرار دعم إدارة الجامعة و تسخير كافة سبل الدعم لهذه الكلية في مختلف فعالياتها و أنشطتها.

إحتفلات أعياد الطفولة

وأشارت الدكتورة ريهام المليجي أن الاهتمام بالطفل يعد أحد المحاور الرئيسية فى بناء غد مشرق، فالأطفال هم الأجيال الواعدة التي سوف تحمل راية المستقبل وتقوده إلى التنمية والتقدم, مشيدة بحرص إدارة الجامعة علي دعم الكلية ومختلف انشطتها وعلي تطوير الروضة والاهتمام بالأطفال ورعايتهم تحت مظلة دعم إدارة الجامعة للحضانة عاملين واداريين ومعلمين.

إحتفلات أعياد الطفولة

وأوضحت الدكتورة منال أنور، أن هذا الاحتفال يعد باكورة احتفالات كلية التربية للطفولة المبكرة بأعياد الطفولة والتي جاءت بمشاركة روضتي الزهراء والرعاية المتكاملة بأسيوط.

ولفتت إلى أن الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية والتي شارك بها أطفال الروضات الثلاث وطالبات الكلية والتي شهدت تفاعل كبير من كافة الأطفال، كما أضافت انه من المقرر ان تشهد الفترة المقبلة العديد من الفعاليات والاحتفالات تحت إشراف وتنظيم إدارة الكلية.

إحتفلات أعياد الطفولة

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة وأنشطتها المتميزة لدعم الطفل والمرتكزة على أسس أكاديمية وعلمية رائدة، مضيفاً أن الكلية حرصت منذ نشأتها على تنظيم العديد من الفعاليات توافقاً مع اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل على وجه الخصوص، حيث وضعت مصر قضايا الطفولة على أولوية الأجندة السياسية للدولة وهو ما تحرص إدارة الجامعة على تأكيده وذلك في إطار دورها المجتمعي في خدمة الفرد والمساهمة في الارتقاء بشخصيته منذ نشأته.