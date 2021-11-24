وزير الصحة الألماني يعرب عن غضبه من رافضي لقاح كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، عن غضبه من سلوك رافضي التطعيم، في ظل الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بـ«كورونا» في البلاد.

وقال شبان، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، إنه لا يزال هناك أشخاص يعتقدون أن الفيروس لن يصيبهم.

وأضاف: «هؤلاء الأشخاص أود أن أجرهم إلى إحدى وحدات العناية المركزة وأسألهم في وجه المعاناة: ما الذي لا يزال يجب أن يحدث حتى تستوعبوا الأمر؟».

ويتوقع الوزير الألماني، تبكير موعد انعقاد مؤتمر رؤساء حكومات الولايات، المخطط عقده حتى الآن في 9 ديسمبر، وقال: «يتعين علينا التصرف على نحو أبكر.. نرى الآن أن الوضع في ولايات سكسونيا وبافاريا وبادن - فورتمبرج وتورينجن خطير للغاية، ويتعين علينا لأول مرة نقل المرضى على نطاق واسع داخل ألمانيا»، مشيرًا إلى أنه يتعين التفكير في تشديد الإجراءات الخاصة بالفعاليات العامة وقواعد دخول الحانات والنوادي.

وعما إذا كان يستبعد تطبيق إغلاق جزئي، قال شبان: «يجب ألا تستبعد أي شيء في موقف على هذا القدر من الألم»، مؤكدًا في الوقت نفسه، ضرورة بذل كل الجهود لتجنب إغلاق دور الحضانة والمدارس.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن مئات الآلاف من الأشخاص قد يلقون حتفهم بسبب فيروس كورونا في أوروبا بحلول ربيع 2022، وقال فرع المنظمة في أوروبا، أمس (الثلاثاء)، إنه من المتوقع أن تواجه وحدات الرعاية الصحية في 49 دولة من بين 53 دولة في المنطقة الأوروبية عبئًا مرتفعًا أو حادًا ما بين الآن وحتى الأول من مارس المقبل.

ووفقًا للإحصاءات الحالية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا ليصل إلى أكثر من 2.‏2 مليون حالة بحلول الربيع المقبل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.