الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

التعليم تبث فيديو جديدًا لطلاب الرابع الابتدائى عن الأرقام ذات القيمة العددية

التربية والتعليم
التربية والتعليم

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درسًا جديدًا لطلاب الصف الرابع الابتدائي. 

وقالت، في بيان عبر الصفحة الرسمية لقناة مدرستنا: أعزائنا طلاب "الصف الرابع الابتدائي"، هيّا نتعلم معًا كيفية استخدام الأرقام ذات القيمة العددية المميزة في حل مسائل جدول الضرب، كما هو موضَح في الفيديو التالي، من درس "تكملة الفراغات"، مادة "الرياضيات".

لمشاهدة الدرس اضغط الرابط التالي https://fb.watch/9tKkilHZoU/

في سياق منفصل كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن المناهج التي سيؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان فيها بداية من يوم 5 ديسمبر، والتي جاءت كالتالي:

اللغة العربية، يكون المقرر حتي يوم 15 نوفمبر المحور الأول حتى نهايته.

أما الرياضيات فيأتي الامتحان من المنهج حتى نهاية الدرس الثاني بالوحدة الرابعة.

بينما مادة العلوم فيأتي الامتحان من المقرر حتى نهاية الوحدة الأولى.

ومن بين المواد التي يؤدي طلاب الرابع الابتدائي فيها الامتحان الدراسات الاجتماعية، ويكون المقرر حتى يوم 15 نوفمبر حتى الدرس الثاني بالوحدة الثانية الطقس والمناخ.

بينما مادة اللغة الإنجليزية فتأتي الامتحانات من الـ3 وحدات الأولي.

أما مادة المهارات المهنية فيأتي الامتحان من المحو الأول كاملًا.

وتشمل الامتحانات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى الدرس الثالث من المحور الثاني.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد علق على استفسارات أولياء الأمور، إذا كانت أسئلة رابعة ابتدائي اختيار من متعدد أم مقالية؟.

وقال الوزير إنها "أسئلة قصيرة متنوعة"، وتابع خلال تصريحات له عبر أحد جروبات أولياء الأمور، مضيفًا: “نرجو أن نتذكر أن الهدف من هذه التقييمات هو قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم أفضل وليس الدرجات”.

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وائل لطفي

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التعليم تبث فيديو جديدًا لطلاب الرابع الابتدائى عن الأرقام ذات القيمة العددية

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