الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط زجاجات «خمور» غير خالصة الضرائب

زجاجات «خمور» غير
زجاجات «خمور» غير خالصة الضرائب

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

جاء ذلك بناء على معلومات سريه توافرت لدى إدارة التحريات وضبط بقيام أحد الأشخاص بالقاهرة بالاتجار في المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبيعها عن طريق الدليفري. 

وبتقنين الإجراءات القانونية والتنسيق بين إدارة التحريات والضبط واللواء محمد عبدالله مباحث الأموال العامة والعميد حمدي بدوي بمباحث الأموال العامة لتنفيذ المأمورية بالتعاون، وتشكيل لجنة جمركية من محمود الصاوي عبدالله دسوقي أحمد أسامة رؤساء الأقسام بإدارة التحريات تحت إشراف  محمود رسلان مدير إدارة ضبط السيارات، حيث تم ضبط عدد 21 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصه الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة  مليون و 31 ألف و 780جنيه.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 537 لسنة 2021 تحريات وضبط.

 

 

 

 

 

 

قدم على اجراءات الضرائب طريق المركزى تعليم قانون ضبط الجمارك

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وائل لطفي

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