موضة شتاء 2022.. ديكورات زجاجية صلبة حديثة للمطبخ (صور)
ينتشر الاتجاه الزجاجي باكسبلاش عبر إعادة تشكيل المطبخ، ويرجع ذلك إلى كونها أنيقة وعصرية وقابلة للتخصيص إلى ما لا نهاية، فإن الرقائق الزجاجية الخلفية منخفضة الصيانة وغير مكلفة وسهلة التنظيف ومتعددة الاستخدامات، وينوع ما بين أسلوبك كلاسيكيًا أو جريئًا، محايدًا أو مرتفعًا، يتميز الزجاج الخلفي بخيارات لا حصر لها من حيث الملمس.
ووفقًا لموقع " digsdigs " نرصد مجموعة من الديكورات الزجاجية للمطابخ الحديثة.
مطبخ جميل وجيد التهوية مع خزائن بيضاء منخفضة، وأسطح من الحجر الأبيض، وجدار زجاجي أخضر النعناع وهو باكسبلاش.
يعد المطبخ الأبيض الناصع مع باكسبلاش الزجاجي الأبيض وأسطح العمل الحجرية فكرة رائعة للمساحة الاسكندنافية.
المطبخ الأبيض الأنيق المعاصر مع أسطح من الحجر الرمادي وزجاج رمادي باكسبلاش هو مساحة أنيقة ورائعة تلهم.
مطبخ معاصر ملون بخزائن أنيقة ، أسطح من الحجر الأبيض وغطاء زجاجي محايد يتناسب مع المساحة ويجعلها جيدة التهوية.
مطبخ متباين مع خزانات بيضاء أنيقة وبلاطة خلفية زجاجية زرقاء جريئة للغاية تجلب الاهتمام للمساحة.
المطبخ البسيط باللون الرمادي الداكن مع خزانات أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض، وطاولة زجاجية بيضاء اللون هي مساحة دقيقة وأنيقة.
مطبخ أبيض أنيق وجيد التهوية مع أسطح عمل داكنة وبلاطة خلفية زجاجية رمادية اللون تضفي لمسة رقيقة من اللون.
مطبخ بسيط رائع مع خزانات بيضاء أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض وغطاء زجاجي أسود ومصابيح معلقة سوداء.
مطبخ حديث باللون الأسود الفاتح مع أسطح عمل سوداء، وأدوات زجاجية محايدة من الفولاذ المقاوم للصدأ sbacksplash plsu.
مطبخ بسيط باللونين الرمادي والأبيض مع خزانات غير لامعة ولامعة ، وغطاء زجاجي رمادي غامق وأجهزة لاكونية للغاية.
كونترتوب حجر بيضاء وباكسبلاش النعناع الزجاج لمسة ناعمة من الألوان.
مطبخ أبيض بسيط مع خزائن أنيقة وأسطح حجرية وغطاء زجاجي خلفي بالإضافة إلى أجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مطبخ حديث مع خزانات أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض، وغطاء خلفي أبيض كريمي لإضفاء لمسة لامعة وجذابة.
مطبخ حديث بلونين مع خزانات بيضاء لامعة وأسود غير لامعة وبلاش زجاجي رمادي وأسطح من الحجر الأبيض.
مطبخ حديث ذو لونين مع خزانات ملونة وأبيض وبلاط زجاجي رمادي داكن يتردد صداها مع الخزانات السفلية.
يعد المطبخ الأبيض الحديث مع أسطح عمل سوداء وزجاج خلفي وأضواء إضافية فكرة رائعة مع الكثير من التباين.