موضة شتاء 2022.. ديكورات زجاجية صلبة حديثة للمطبخ (صور)

ينتشر الاتجاه الزجاجي باكسبلاش عبر إعادة تشكيل المطبخ، ويرجع ذلك إلى كونها أنيقة وعصرية وقابلة للتخصيص إلى ما لا نهاية، فإن الرقائق الزجاجية الخلفية منخفضة الصيانة وغير مكلفة وسهلة التنظيف ومتعددة الاستخدامات، وينوع ما بين أسلوبك كلاسيكيًا أو جريئًا، محايدًا أو مرتفعًا، يتميز الزجاج الخلفي بخيارات لا حصر لها من حيث الملمس.

ووفقًا لموقع " digsdigs " نرصد مجموعة من الديكورات الزجاجية للمطابخ الحديثة.

مطابخ زجاجية

مطبخ جميل وجيد التهوية مع خزائن بيضاء منخفضة، وأسطح من الحجر الأبيض، وجدار زجاجي أخضر النعناع وهو باكسبلاش.

مطابخ زجاجية

يعد المطبخ الأبيض الناصع مع باكسبلاش الزجاجي الأبيض وأسطح العمل الحجرية فكرة رائعة للمساحة الاسكندنافية.

مطابخ زجاجية

المطبخ الأبيض الأنيق المعاصر مع أسطح من الحجر الرمادي وزجاج رمادي باكسبلاش هو مساحة أنيقة ورائعة تلهم.

مطابخ زجاجية

مطبخ معاصر ملون بخزائن أنيقة ، أسطح من الحجر الأبيض وغطاء زجاجي محايد يتناسب مع المساحة ويجعلها جيدة التهوية.

مطابخ زجاجية

مطبخ متباين مع خزانات بيضاء أنيقة وبلاطة خلفية زجاجية زرقاء جريئة للغاية تجلب الاهتمام للمساحة.

مطابخ زجاجية

المطبخ البسيط باللون الرمادي الداكن مع خزانات أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض، وطاولة زجاجية بيضاء اللون هي مساحة دقيقة وأنيقة.

مطابخ زجاجية

مطبخ أبيض أنيق وجيد التهوية مع أسطح عمل داكنة وبلاطة خلفية زجاجية رمادية اللون تضفي لمسة رقيقة من اللون.

مطابخ زجاجية

مطبخ بسيط رائع مع خزانات بيضاء أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض وغطاء زجاجي أسود ومصابيح معلقة سوداء.

مطابخ زجاجية

مطبخ حديث باللون الأسود الفاتح مع أسطح عمل سوداء، وأدوات زجاجية محايدة من الفولاذ المقاوم للصدأ sbacksplash plsu.

مطابخ زجاجية

مطبخ بسيط باللونين الرمادي والأبيض مع خزانات غير لامعة ولامعة ، وغطاء زجاجي رمادي غامق وأجهزة لاكونية للغاية.

مطابخ زجاجية

كونترتوب حجر بيضاء وباكسبلاش النعناع الزجاج لمسة ناعمة من الألوان.

مطابخ زجاجية

مطبخ أبيض بسيط مع خزائن أنيقة وأسطح حجرية وغطاء زجاجي خلفي بالإضافة إلى أجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

مطابخ زجاجية

مطبخ حديث مع خزانات أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض، وغطاء خلفي أبيض كريمي لإضفاء لمسة لامعة وجذابة.

مطابخ زجاجية

مطبخ حديث بلونين مع خزانات بيضاء لامعة وأسود غير لامعة وبلاش زجاجي رمادي وأسطح من الحجر الأبيض.

مطابخ زجاجية

مطبخ حديث ذو لونين مع خزانات ملونة وأبيض وبلاط زجاجي رمادي داكن يتردد صداها مع الخزانات السفلية.

مطابخ زجاجية

يعد المطبخ الأبيض الحديث مع أسطح عمل سوداء وزجاج خلفي وأضواء إضافية فكرة رائعة مع الكثير من التباين.