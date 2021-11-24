الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

موضة شتاء 2022.. ديكورات زجاجية صلبة حديثة للمطبخ (صور)

مطابخ زجاجية
مطابخ زجاجية

ينتشر الاتجاه الزجاجي باكسبلاش عبر إعادة تشكيل المطبخ، ويرجع ذلك إلى كونها أنيقة وعصرية وقابلة للتخصيص إلى ما لا نهاية، فإن الرقائق الزجاجية الخلفية منخفضة الصيانة وغير مكلفة وسهلة التنظيف ومتعددة الاستخدامات، وينوع ما بين أسلوبك كلاسيكيًا أو جريئًا، محايدًا أو مرتفعًا، يتميز الزجاج الخلفي بخيارات لا حصر لها من حيث الملمس.

ووفقًا لموقع " digsdigs " نرصد مجموعة من الديكورات الزجاجية للمطابخ الحديثة.

مطبخ جميل وجيد التهوية مع خزائن بيضاء منخفضة ، وأسطح من الحجر الأبيض ، وجدار زجاجي أخضر النعناع وهو باكسبلاش
مطابخ زجاجية 

مطبخ جميل وجيد التهوية مع خزائن بيضاء منخفضة، وأسطح من الحجر الأبيض، وجدار زجاجي أخضر النعناع وهو باكسبلاش.

يعد المطبخ الأبيض الناصع مع باكسبلاش الزجاجي الأبيض وأسطح العمل الحجرية فكرة رائعة للمساحة الاسكندنافية
مطابخ زجاجية 

يعد المطبخ الأبيض الناصع مع باكسبلاش الزجاجي الأبيض وأسطح العمل الحجرية فكرة رائعة للمساحة الاسكندنافية.

المطبخ الأبيض الأنيق المعاصر مع أسطح من الحجر الرمادي وزجاج رمادي باكسبلاش هو مساحة أنيقة ورائعة تلهم
مطابخ زجاجية 

المطبخ الأبيض الأنيق المعاصر مع أسطح من الحجر الرمادي وزجاج رمادي باكسبلاش هو مساحة أنيقة ورائعة تلهم.

مطبخ معاصر ملون بخزائن أنيقة ، أسطح من الحجر الأبيض وغطاء زجاجي محايد يتناسب مع المساحة ويجعلها جيدة التهوية
مطابخ زجاجية 

مطبخ معاصر ملون بخزائن أنيقة ، أسطح من الحجر الأبيض وغطاء زجاجي محايد يتناسب مع المساحة ويجعلها جيدة التهوية.

مطبخ متباين مع خزانات بيضاء أنيقة وبلاطة خلفية زجاجية زرقاء جريئة للغاية تجلب الاهتمام للمساحة
مطابخ زجاجية 

مطبخ متباين مع خزانات بيضاء أنيقة وبلاطة خلفية زجاجية زرقاء جريئة للغاية تجلب الاهتمام للمساحة.

المطبخ البسيط باللون الرمادي الداكن مع خزانات أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض وطاولة زجاجية بيضاء اللون هي مساحة دقيقة وأنيقة
مطابخ زجاجية 

المطبخ البسيط باللون الرمادي الداكن مع خزانات أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض، وطاولة زجاجية بيضاء اللون هي مساحة دقيقة وأنيقة.

مطبخ أبيض أنيق وجيد التهوية مع أسطح عمل داكنة وبلاطة خلفية زجاجية رمادية اللون تضفي لمسة رقيقة من اللون
مطابخ زجاجية 

مطبخ أبيض أنيق وجيد التهوية مع أسطح عمل داكنة وبلاطة خلفية زجاجية رمادية اللون تضفي لمسة رقيقة من اللون.

مطبخ بسيط رائع مع خزانات بيضاء أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض وغطاء زجاجي أسود ومصابيح معلقة سوداء
مطابخ زجاجية 

مطبخ بسيط رائع مع خزانات بيضاء أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض وغطاء زجاجي أسود ومصابيح معلقة سوداء.

مطبخ حديث باللون الأسود الفاتح مع أسطح عمل سوداء وأدوات زجاجية محايدة من الفولاذ المقاوم للصدأ sbacksplash plsu
مطابخ زجاجية 

مطبخ حديث باللون الأسود الفاتح مع أسطح عمل سوداء، وأدوات زجاجية محايدة من الفولاذ المقاوم للصدأ sbacksplash plsu.

مطبخ بسيط باللونين الرمادي والأبيض مع خزانات غير لامعة ولامعة ، وغطاء زجاجي رمادي غامق وأجهزة لاكونية للغاية
مطابخ زجاجية 

مطبخ بسيط باللونين الرمادي والأبيض مع خزانات غير لامعة ولامعة ، وغطاء زجاجي رمادي غامق وأجهزة لاكونية للغاية.

مطبخ بسيط بدرجتين من الألوان مع خزانات ذات ألوان فاتحة وأبيض وأسطح من الحجر الأبيض وغطاء خلفي زجاجي بالنعناع لإضفاء لمسة ناعمة من اللون
مطابخ زجاجية 

 كونترتوب حجر بيضاء وباكسبلاش النعناع الزجاج لمسة ناعمة من الألوان.

مطبخ أبيض بسيط مع خزائن أنيقة وأسطح حجرية وغطاء زجاجي خلفي بالإضافة إلى أجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ
مطابخ زجاجية 

مطبخ أبيض بسيط مع خزائن أنيقة وأسطح حجرية وغطاء زجاجي خلفي بالإضافة إلى أجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

مطبخ دسم حديث مع خزانات أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض وغطاء خلفي أبيض كريمي لإضفاء لمسة لامعة وجذابة
مطابخ زجاجية 

مطبخ حديث مع خزانات أنيقة وأسطح من الحجر الأبيض، وغطاء خلفي أبيض كريمي لإضفاء لمسة لامعة وجذابة.

مطبخ حديث بلونين مع خزانات بيضاء لامعة وأسود غير لامعة وبلاش زجاجي رمادي وأسطح من الحجر الأبيض
مطابخ زجاجية 

مطبخ حديث بلونين مع خزانات بيضاء لامعة وأسود غير لامعة وبلاش زجاجي رمادي وأسطح من الحجر الأبيض.

مطبخ حديث ذو لونين مع خزانات ملونة وأبيض وبلاط زجاجي رمادي داكن يتردد صداها مع الخزانات السفلية
مطابخ زجاجية 

مطبخ حديث ذو لونين مع خزانات ملونة وأبيض وبلاط زجاجي رمادي داكن يتردد صداها مع الخزانات السفلية.

يعد المطبخ الأبيض الحديث مع أسطح عمل سوداء وزجاج خلفي وأضواء إضافية فكرة رائعة مع الكثير من التباين
مطابخ زجاجية 

يعد المطبخ الأبيض الحديث مع أسطح عمل سوداء وزجاج خلفي وأضواء إضافية فكرة رائعة مع الكثير من التباين.

الاتجاه الزجاجي باكسبلاش عادة تشكيل المطبخ أنيقة وعصرية قابلة للتخصيص الرقائق الزجاجية منخفضة الصيانة الديكورات الزجاجية للمطابخ الحديثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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