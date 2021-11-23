انتداب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات حريق في شقة بالطالبية

بدأت اليوم، النيابة العامة التحقيق، في نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بركة الرمل بدائرة قسم شرطة الطالبية بنطاق أمن الجيزة.

وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحادث، وقد تسلمت النيابة التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتي تبين من خلالها أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات وراء نشوب الحريق.

كان رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بركة الرمل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق بالطابق الأخير بعقار مكون من 4 طوابق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون اصابات، وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.