الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق فعاليات مهرجان «سيمفوني» بحضور أعضاء مجلس النواب

المسرح المركزي للكنيسة
المسرح المركزي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

 تنطلق  مساء اليوم، فعاليات مهرجان سيمفوني  لتكريم رواد الدراما المسيحية على المسرح المركزي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية «مسرح الأنبا رويس» بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 ويأتي انطلاق المهرجان بهدف  تكريم رواد الدراما القبطية، لتقدير جهودهم التي قدموها بالأعمال الدرامية المسيحية.

ويشارك بالمهرجان عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب من بينهم، النائب محمد عبد العزيز والنائب طارق الخولي، والنائبة مارسيل سمير، والإعلامي مفيد فوزي، والموسيقار هاني شنودة، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

مهرجان "سيمفوني"

 وتم تأسيس مهرجان"سيمفوني" للدراما المسيحية  منذ  حوالي عامين، وقد جاءت فكرة و رؤية المهرجان لإقامة احتفالية عن تكريم رواد الترانيم والألحان في الكنيسة القبطية إيمانا منا بالدور الذي يقومون به.

 ويهدف إقامة مهرجان سيمفوني في نسخته الثانية إلى  تقديم الشكر لكل من ساهم وشارك فى الأفلام والترانيم المسيحية، ومن هم خلف الكاميرا من مخرجين، وسينارست، ومهندسي الديكور، وملحنين، وموسيقيين، وغيرهم من باقي الكادرات، كما يكرم  هذا المهرجان  الفنانين المنتقلين الذين شاركوا في هذه الأفلام، وكذلك أيضا الفنانين الذين شاركوا من الوسط الفني في الأعمال الفنية  التي أثرت على  أغلبية الأسر القبطية بأدائها المميز، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم 25 نوفمبر، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقًا لتقويم الكنائس الغربية.

بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 7 يناير من كل عام، وفقَا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم، وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.
 

مهرجان سيمفوني المسرح المركزي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية “مسرح الانبا رويس” الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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