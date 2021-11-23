الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية: متابعة يومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين

حملة نظافه
حملة نظافه

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة حملات مكثفة لمتابعة الأسواق وتحسين مستوى النظافة والتصدي للبناء المخالف بنطاق قري مركز المنصورة.

Screenshot_٢٠٢١١١٢٣-١٦٢٦٢٣

 وقد أوضحت رحاب المزين رئيس المركز أنه تم تنفيذ حملة مكبرة من رئاسة المركز بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارة الصحية بالمنصورة ومديرية التموين للتفتيش على المطاعم والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية بقري الخيارية والبدالة وتم إعدام 13 كيلو حلاوة طحينية و20 عبوة عصائر و20 كيلو عجينة و20 كيلو كسر مخبوزات و5 كيلو شوكولاتة و5كيلو جبنة رومي و5 كيلو لحم مفروم وذلك لتغيير في الخواص الطبيعية وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

Screenshot_٢٠٢١١١٢٣-١٦٢٦١٤

وأضافت أنه تم متابعة تنفيذ أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة بشوارع أحمد الحسيني بحى الجامعة و بمحيط سور جامعة المنصورة و أمام بوابة جامعة المنصورة كما تم رفع تجمعات القمامة بمحيط سور جامعة المنصورة وأسفل كوبرى الجامعة العلوي.

IMG-20211123-WA0131

كما تم تنفيذ حملة مكبرة على المقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك بقرى شها والريدانية و ميت مزاح وتم التحفظ على 44 كرسي و2 أسطوانة غاز كبيرة و3 أسطوانة غاز صغيرة وتابلوه صوت وسماعة صوت و 34 شيشة
كما أضافت أنه تم إيقاف أعمال مخالفة لإقامة ملعب تابع لمركز الشباب بمنشأة السلام التابعه للوحده المحلية بمنية محلة الدمنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد "مختار" على استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين والتصدي لجميع المخالفات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بالمراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.

أيمن مختار الدقهلية الوحدة المحلية مركز مدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

هيئة الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار

وصول أعضاء مجلس مرتضى منصور مقر نادى الزمالك (فيديو)

«الكهرباء»: مصر تمتلك ما يؤهلها لتصبح من أكبر منتجي الطاقة المتجددة

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

مرتضى منصور يعود للزمالك بعد انتهاء عمل «الجهة الإدارية»

بعد حالات التسمم.. «التعليم» تقرر وقف الوجبات المدرسية فى أسيوط وقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

صور

جنازة نجل شقيقة محمد منير

مصر تتسلم رئاسة «الكوميسا»

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولى بتجريم الاستيطان كونه إرهابًا منظمًا