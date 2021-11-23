محافظ الدقهلية: متابعة يومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة حملات مكثفة لمتابعة الأسواق وتحسين مستوى النظافة والتصدي للبناء المخالف بنطاق قري مركز المنصورة.

وقد أوضحت رحاب المزين رئيس المركز أنه تم تنفيذ حملة مكبرة من رئاسة المركز بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارة الصحية بالمنصورة ومديرية التموين للتفتيش على المطاعم والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية بقري الخيارية والبدالة وتم إعدام 13 كيلو حلاوة طحينية و20 عبوة عصائر و20 كيلو عجينة و20 كيلو كسر مخبوزات و5 كيلو شوكولاتة و5كيلو جبنة رومي و5 كيلو لحم مفروم وذلك لتغيير في الخواص الطبيعية وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضافت أنه تم متابعة تنفيذ أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة بشوارع أحمد الحسيني بحى الجامعة و بمحيط سور جامعة المنصورة و أمام بوابة جامعة المنصورة كما تم رفع تجمعات القمامة بمحيط سور جامعة المنصورة وأسفل كوبرى الجامعة العلوي.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة على المقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك بقرى شها والريدانية و ميت مزاح وتم التحفظ على 44 كرسي و2 أسطوانة غاز كبيرة و3 أسطوانة غاز صغيرة وتابلوه صوت وسماعة صوت و 34 شيشة

كما أضافت أنه تم إيقاف أعمال مخالفة لإقامة ملعب تابع لمركز الشباب بمنشأة السلام التابعه للوحده المحلية بمنية محلة الدمنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد "مختار" على استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين والتصدي لجميع المخالفات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بالمراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.