الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحذر من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون

جريدة الدستور

حذرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الدول الأعضاء من الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون بسبب عملهم ، داعية إلى التصدي للخطر الحقيقي المتمثل في استهداف الصحفيين والاعلاميين بالدعاوى القضائية الكيدية .
وقالت ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعنية بحرية وسائل الإعلام تيريزا ريبيرو - في تصريحات لها اليوم الثلاثاء - بمناسبة إطلاق تقرير خاص عن المضايقات القانونية وإساءة استخدام النظام القضائي ضد وسائل الإعلام – أن الكثير من الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام يمنعون من أداء عملهم كوسيلة للانتقام من موضوعاتهم وتقاريرهم الصحفية غير المرغوب فيها.
وأشارت الى أن ذلك الخطر يأتي في أشكال عديدة تتراوح بين العقوبات الإدارية أو الملاحقة الجنائية أو التهديد برفع دعاوى مدنية من قبل الأفراد والمنظمات القوية .
وقالت ريبيرو أنه يمكن أن تشكل المضايقات تهديدًا خطيرًا لسلامة وسائل الإعلام وللأساس الاقتصادي للعاملين في وسائل الإعلام وبالتالي يكون لها تأثير مخيف قوي على التعددية الإعلامية مما يقوض حرية الصحافة في منطقة منظمة الأمن والتعاون الاوروبي .

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (بالإنجليزية: Organization for Security and Co-operation in Europe)‏ أكبر منظمة دولية للتعاون الأمني الإقليمي في العالم حيث تضم في عضويتها 56 دولة مشاركة. بدأت المنظمة أعمالها سنة 1975.

تهتم المنظمة في المقام الأول بمنع نشوب الصراعات وإدارة الأزمات وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الصراعات. وللمنظمة 19 عملية ميدانية في مناطق جنوب شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى.

حسب ميثاق المنظمة، تغطي المنظمة كافة الجوانب الثلاثة للأمن وهي الجانب الإنساني والجانب السياسي-العسكري والجانب الاقتصادي-البيئي، بما في ذلك: محاربة الاتجار (في البشر والأسلحة الخفيفة والمخدرات)، منع التسلح، مكافحة الإرهاب، الترويج للديمقراطية، حقوق الإنسان، حرية الإعلام، حقوق الأقليات، أعمال الشرطة وحفظ الأمن المدني، سيادة القانون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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