مصر تؤمن بالتكامل الإقليمي والقاري.. رسائل الرئيس السيسي بقمة الكوميسا

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة قمة تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا)، رسميا، وكذلك أدوات إدارة الجلسات مثل المطرقة وعلم الكوميسا، وغيرها من أدوات إدارة القمة.

وترصد "الدستور"أهم رسائل الرئيس السيسي

"تشجيع الاستثمار"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تشجيع وجذب الاستثمار في إقليم الكوميسا يتطلب بذل مزيد من الجهود من الدول الأعضاء والأمانة العامة لاستغلال المقومات الفريدة التي تحظى بها دول الكوميسا في هذا الإطار.

"ملامح رؤية مصر"

قال السيسي أهم ملامح رؤية مصر خلال رئاسة قمة الكوميسا على النحو التالي، أولا: التكامل التجاري والإقليمي، فإن مصر تؤمن إيمانا راسخا بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وتسعى لتنمية التجارة البينية في إطار هذا التكامل.. ودأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا، على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها فى إطار منطقة التجارة الحرة وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

"مشروع الربط"

قال الرئيس أن مصر على أتم استعداد لتحقيق التعاون الكامل مع دول الكوميسا، وستعسى للانتهاء من مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا للتبادل التجاري في الإقليم.

"إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية"

أكد الرئيس أنه لاحظنا أن نقص البيانات اللازمة للفرص الاستثمارية يشكل عقبة تحول دون تنمية الاستثمارات في المنطقة، لذلك فإن مصر ستعمل على دعم وتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الأعضاء لإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية الواضحة يتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل، للعمل على تنفيذها، بما يساهم في معدلات زيادة النمو الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطني الإقليم.

"تطورات الاقتصاد العالمي"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاقتصاد العالمي والإقليمي شهد العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة لقمة الكوميسا فى يوليو 2018 في العاصمة الزامبية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في يناير 2021، بسبب كورونا.

"معاناة الإقليم"

أشار الرئيس إلى أن الإقليم مازال يعانى بسبب جائحة كورونا وآثارها السلبية وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء.

وترأس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة تجمع شرق وجنوب إفريقيا، الكوميسا، فى دورتها الـ 21، وألقى كلمة خلال القمة.