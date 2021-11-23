ضبط 600 عبوة بسكويت مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تموينية برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة للمرور على محال ومخازن المواد الغذائية والمخابز

أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن الجملة للمواد الغذائية وذلك لوجود سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 كرتونة بسكويت بكل كرتونة 12 علبة والمخزن يُدار بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تحرير محضر ضد أصحاب الأنشطة التجارية لقيامه بالبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما قامت الحملة بالمرور على بعض المخابز البلدية وتحرير عدد من التقارير المخالفة ، حيث تم تحرير تقرير مخالفة نقص وزن بأحد المخابز، و تحرير تقرير مخالفه عدم مطابقة للمواصفات الخبز بأحد المخابز، وتحرير 2 تقرير مخالفة عدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، وتحرير 2 تقرير مخالفة عدم إعطاء بون الصرف بالمخابز، وتحرير تقرير مخالفة عدم الإعلان عن بيانات المخبز.