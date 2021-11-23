«القوى العاملة» تحصل 42 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل توفي بالأردن

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات المواطن المتوفي "م .ع.خ" لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة "الأرملة والأبناء" بقيمة 202 دولار شهريا، أي ما يعادل 3 آلاف و 165 جنيـهاً مصريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2518 دولاراً، أي ما يعادل 39 ألفاً و457 جنيها تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات ورثة العامل المتوفى "م.ع.خ"، وذلك لصرف المعاش الشهري للورثة المستحقين.

- استجابة فورية وإنهاء كافة الإجراءات لتحصيل مستحقات الورثة

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أفاد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان إلى أنه تم الاستجابة الفورية وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتم تحويل مستحقات الورثة بحصول الأرملة والأبناء، على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بقيمة 202 دولار شهريا، ما يعادل 3165 جنيها مصريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2518 دولار، 39 ألفاً و457 جنيها مصريا تقريبا.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، قد استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ56 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 71 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وبلغت المستحقات، 135 ألفاً و990 دولاراً، أي ما يعادل 2 مليون و130 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.