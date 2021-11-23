الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مستشار الرئيس للشئون الصحية: جميع لقاحات كورونا متوفرة فى مصر

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) متوفرة في مصر، معلنًا زيادة الإقبال من قِبل المواطنين على تلقي اللقاح، وهناك نحو نصف مليون حالة تطعيم تتم يوميا.


وقال الدكتور تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة والناس" لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض - إن "مصر استطاعت أن توفر أكبر عدد ممكن من اللقاحات، واقتربنا من الوصول إلى 40 مليون جرعة، ونحن الآن ما بين 37 و38 مليون جرعة"، مشيرا إلى أن المواطنين لديهم ثقة الآن بفضل حملات التوعية التي أسهمت في السيطرة على وباء كورونا.


وأشار إلى أن الدولة وفرت اللقاحات بمبالغ كبيرة بهدف حماية الشعب والمجتمع، لافتا إلى أن الدولة بدأت في مرحلة التطعيم الإجباري للقاحات كورونا، وسارت في هذا الملف بطريقة حكيمة، بداية من تطعيم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر والكوادر الطبية ثم مرضى الأمراض المزمنة.


وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقائية أن مصر لم تصل إلى الموجة الخامسة من جائحة كورونا، ولكنها لا زالت في نهاية الموجة الرابعة، معربا عن أمله في ألا تدخل مصر الموجة الخامسة.


وأكد الدكتور تاج الدين أن عدد وفيات كورونا لم يتزايد في مصر، لكن الوفيات تراكمية لحالات من شهر أغسطس الماضي، وهناك سيطرة على الموقف في مصر، والتعامل يسير بطريقة مثالية، والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات تتوفر لها الاستعدادات، مضيفا أن الأدوية التي تستخدم في العلاج متوفرة، وهناك استيعاب لكل الأدوية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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