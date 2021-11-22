«التعليم العالى»: منع أى طالب لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات أقر حصول الطلاب على لقاح كورونا لحضور امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم منع أي طالب لم يحصل عليه من دخول اللجان.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أنه تم الانتهاء من رصد الطلاب الذين لم يتجاوز عمرهم ١٨ عاما من أجل توفير لقاح فايزر لهذه الفئة، لذا على هؤلاء الطلاب الذهاب بأسرع وقت إلى مراكز التطعيم حتى يسمح لهم دخول اللجان.