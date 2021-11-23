الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران

يبحث العديد من المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" عن موعد فتح الطيران بين مصر و المملكة العربية السعودية، خاصة أن البلدين تربط بينهما  العديد من العلاقات القوية على كافة المستويات، كما أن هناك العديد من العمالة المصرية تعمل داخل الأراضي السعودية، ولهذا تكمن الأهمية القصوى لفتح الطيران بين البلدين.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية  

خلال الفترة الماضية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أنه تم إصدار تعليمات لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة العربية السعودية، مما يبعث روح الأمل والتفاؤل وينذر باقتراب فتح الطيران بين السعودية ومصر وعودة الطيران المباشر للمملكة، وخاصة مع بدء موسم العمرة ورفع الإجراءات الاحترازية داخل الحرم المكي والمسجد النبوي، بإلغاء التباعد الاجتماعي، وعودة صفوف المصلين من جديد.

شروط السفر من مصر  إلى المملكة العربية السعودية 

 وضعت المملكة العربية السعودية عدد من الاشتراطات التي يجب أن تتم للسفر مباشرة من  مصر إلى المملكة، فيجب على المسافر أن يكون قد حصل على جرعتين من لقاحات كورونا التي اعتمدتها المملكة قبل السفر لقضاء الإجازة في مصر، بالإضافة إلى المواطنين السعوديين المقيمين داخل الأراضي المصرية بسبب الدراسة أو العلاج، وذلك تبعًا للضوابط التي قامت السعودية بوضعها للسماح بسفرهم من الخضوع لحجر صحي لمدة 6 أيام من الوصول إجراء تحليل حمض نووي pcr قبل السفر بـ24 ساعة وبعد داخل المطار عند الوصول.

كما تم استثناء أعضاء الهيئات الدبلوماسية بين الدولتين، وكذلك أعضاء الفريق الطبي العاملون داخل المملكة العربية السعودية.

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اما من لم يحصل على الجرعتين اللقاح داخل المملكة، فيتجه إلى البحرين أو الإمارات ويمكث لمدة 14 يومت، ثم يتجه بعد ذلك إلى الأراضي السعودية. 

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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