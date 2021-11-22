لزيادة التواصل الجماهيري.. «حماة الوطن» يعقد اجتماعا لأمناء المحافظات

عقد حزب حماة الوطن، اجتماعًا تنظيميًا لأمناء المحافظات بالإسكندرية، برئاسة اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، بناءًا على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب.

وتناول اللقاء التأكيد على أهمية الانتشار الجماهيري للحزب خلال الفترة المقبلة، مع دعم كافة المبادرات المجتمعية بكافة ربوع الجمهورية، أسوة بما حدث من قبل الحزب وأماناته في دعم أهالي أسوان المتضررين من السيول.

كما تم وضع أجندة عمل الحزب خلال الفترة المقبلة، واستعراض نشاط الأمانات والمرتقب من فاعليات، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية العمل وتضافر جهود جميع الأمانات من أجل اتساع قاعدة الحزب الجماهيرية، لما له من سمعة طيبة بين المواطنين.

«شكرًا سيادة الرئيس»

وكانت قد عقدت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية حفلاً بعنوان: "شكرًا سيادة الرئيس"، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، الإسكندرية، برئاسة الأستاذ محمد مجاهد.

وحضر الحفل اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم، واللواء طارق عبد الباعث، رئيس قطاع شمال الدلتا، والأستاذ محمد مجاهد أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، العميد أحمد الأشموني، أمين أمانة العلاقات العامة، والأستاذ محمد الجلاد، رئيس لجنة الصناعة، والأستاذ محمد حماد، رئيس قطاع التطوير والتنمية، والمهندس كريم إمام، أمين الشباب بالحزب، والأستاذ ياسر العزب، مساعد أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظات وأمناء الأمانات.

وكما حضر الكاتب الصحفي النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، والكابتن حمادة صدقي، نجم الكرة المصرية السابق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من قيادات المجتمع السكندري التنفيذية والسياسية والمجتمعية ونجوم الفن والثقافة ورجال الدين.

بينما حضر من أمناء المحافظات كل من:" النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وأمين أمانة الحزب بالمنوفية، والنائب مصطفى بدران، أمين أسيوط، والنائب عيسى أبو تمر، أمين أمانة الحزب بمحافظة مطروح، ومحمود سميح، أمين أمانة الحزب بالعاصمة الإدارية، العمدة علاء راجح، أمين أمانة الحزب بالأقصر، والدكتورة جيهان عسكر، أمينة أمانة الحزب بالشرقية، والدكتور أحمد الديب الخولي، أمين سوهاج، واللواء الحسن عباس، أمين الحزب بمحافظة قنا، والمهندس سعيد أبو الليل، أمين أمانة المنيا، والمهندس الحسيني مصطفى، أمين محافظة الفيوم، ومحمد الشناوي، أمين أمانة البحر الأحمر، والمهندس هيثم رحمي، أمين أمانة الحزب بشمال سينا، وأمير صديق، أمين الحزب بدمياط، والدكتور محمد الأجرود، أمين أمانة الحزب بمقر الشيخ، والعميد سامح عطوة ، أمين أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، والدكتور فضل الله سلطح، أمين أمانة الحزب بمحافظة البحيرة".