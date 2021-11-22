الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مشاركات ثقافية بالفيوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تستكمل وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة «حياة كريمة» من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان، بقرى حياة كريمة مركز إطسا «الحسينية، منشأة فيصل، أبو ديهوم»، والتي تقدمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسى، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالفيوم، بجانب الجمعية المصرية لمكافحة سرطان الثدي، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

تضمنت الفعاليات بمدرسة أبو ديهوم للتعليم الأساسي لقاء توعوي للمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بعنوان "الكشف المبكر على أمراض سرطان الثدي"، قدمته د. سارة مكرم، حيث أشارت إلي أسباب هذا المرض وهي "الوراثة، تأخر الإنجاب، سن الزواج، نقص هرمون الاستروجين"، ودعت السيدات الحضور إلي ضرورة الكشف المبكر على الثدي ولخصت خطواته إلى الفحص “الذاتي، الإكلينيكي، الدوري بالأشعة”، بجانب محاضرة بعنوان "أهمية المشروعات الصغيرة للشباب والدولة" ألقاها د. عبد الباسط عبد الصمد، مؤكدا على أهمية المشروعات الصغيرة في تقليل نسبة البطالة للشباب وزيادة الناتج القومي للدولة وتقليل نسبة الجريمة الناتجة عن البطالة، مشيرًا إلى تشجيع الدولة من خلال سن القوانين والتشريعات لتحفيز الشباب ماديًا ومعنويًا.

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البيئة وتأثيرها على الصحة

كما تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "البيئة وتأثيرها على الصحة" قدمها د. عمرو وهبه، مؤكدًا أن هناك تأثير مباشر بين الإنسان والبيئة سواء بالسلب أو الإيجاب، مضيفًا أن تلوث مكونات البيئة من المياه والهواء والتربة سبب مباشر للأمراض، بالإضافة إلي محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وتاثيرها علي الأمن الغذائي" قدمها د. سيد علي عثمان، الذي أشار إلى أن المشكلة تكمن في أن الزيادة السكانية تؤثر تأثير سلبي وقوي على الأمن الغذائي من ناحية غلاء الأسعار ونقص الموارد التي لا تكفي هذه الزيادة، ومتابعا بأن هناك دراسات حديثة تؤكد أن كل سبعة أشخاص على مستوى العالم يوجد منهم واحد يعاني من الجوع، وهذا سبب كافِ لحدوث الجريمة.

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ترشيد استهلاك المياه

وحول قضية المياه وكيفية الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها دار لقاء مع محمد جمعة رئيس شركة المياه بالفيوم، إذ تحدث عن الدور المجتمعي للشركة الذي بدأ منذ 2017 لنشر الوعي البيئي والمحافظة على استهلاك المياه، مستهدفا تلاميذ المرحلة الابتدائية لتنمية السلوك الإيجابي في الحفاظ على المياه، ومشيرًا إلى مجهودات الدولة في المحافظة عليها، كما أقيمت مجموعة من الورش الفنية تضمنت "ورشة خيامية، حكي وألعاب شعبية، عجينة السيراميك، بجانب ورشة لتعليم الأطفال مبادئ الرسم، وتعليم اشكال من الخوص، وورشة تشكيل بالورق"، واختتمت الفعاليات بعرض مسرحي بعرائس الماريونيت والأراجوز بقيادة الفنان أحمد صلاح.

مبادرة حياة كريمة وزارة الثقافة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات قصور الثقافة “حياة كريمة”

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