الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 44917 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا الاثنين، 44917 إصابة جديدة بكوفيد -19 و45 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إصابتها وذلك وفقا لبيانات رسمية.

وفي وقت سابق، سجّلت بريطانيا 40,004 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى تسجيل 61 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,845,492، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,927.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "إنه لا يوجد أي أمر يستدعي على المملكة المتحدة إعادة فرض القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد"، على الرغم من الحالات المتزايدة في جميع أنحاء أوروبا.

أضاف جونسون، وفقًا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية: لا أرى أي شيء في البيانات يشير إلى أن المملكة المتحدة يجب أن تغير مسارها من الخطة (أ) إلى الخطة (ب) في استجابتها لفيروس كورونا، ولكن أحث المواطنين على الحصول على جرعة اللقاح المعززة بمجرد دعوتهم.

وأظهر تقرير رئيسي أن استعدادات حكومة المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق "استغرقت وقتا وتطلبت موارد كبيرة" جعلها غير مستعدة للتخطيط لجائحة محتملة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات قوله إن أمانة الطوارئ المدنية الحكومية، المسئولة عن تنسيق التخطيط الطارئ، خصصت أكثر من نصف عامليها للاستعداد لاضطرابات محتملة ناجمة عن انسحاب بريطانيا من التكتل دون اتفاق، "مما حد من قدرتها على التركيز على مخاطر أخرى".   

أضاف المكتب في تقريره: "استغرق التخطيط لمخاطر رئيسية بالنسبة لحالات الطوارئ المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عبر الخدمات المدنية، وقتا وتطلب موارد كبيرة، مما يعني أن الحكومة أوقفت العمل في الاستعدادات لطوارئ أخرى".

كورونا كوفيد الصحة للقاح بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

رسميًا.. عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك

ضهر وسند.. «حياة كريمة» توزع ملابس شتوية فى الجيزة ومستفيدون: «وصلوها لحد باب البيت»

حبس الطالب المتهم بالتحرش بطالبة فى جامعة الزقازيق

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

إصابة 19 فى انقلاب أتوبيس بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير

أبومازن يدين «اقتحام» شرطة الاحتلال لمنزل محافظ القدس