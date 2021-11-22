بريطانيا تسجل 44917 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة

سجلت بريطانيا الاثنين، 44917 إصابة جديدة بكوفيد -19 و45 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إصابتها وذلك وفقا لبيانات رسمية.

وفي وقت سابق، سجّلت بريطانيا 40,004 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى تسجيل 61 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,845,492، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,927.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "إنه لا يوجد أي أمر يستدعي على المملكة المتحدة إعادة فرض القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد"، على الرغم من الحالات المتزايدة في جميع أنحاء أوروبا.

أضاف جونسون، وفقًا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية: لا أرى أي شيء في البيانات يشير إلى أن المملكة المتحدة يجب أن تغير مسارها من الخطة (أ) إلى الخطة (ب) في استجابتها لفيروس كورونا، ولكن أحث المواطنين على الحصول على جرعة اللقاح المعززة بمجرد دعوتهم.

وأظهر تقرير رئيسي أن استعدادات حكومة المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق "استغرقت وقتا وتطلبت موارد كبيرة" جعلها غير مستعدة للتخطيط لجائحة محتملة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات قوله إن أمانة الطوارئ المدنية الحكومية، المسئولة عن تنسيق التخطيط الطارئ، خصصت أكثر من نصف عامليها للاستعداد لاضطرابات محتملة ناجمة عن انسحاب بريطانيا من التكتل دون اتفاق، "مما حد من قدرتها على التركيز على مخاطر أخرى".

أضاف المكتب في تقريره: "استغرق التخطيط لمخاطر رئيسية بالنسبة لحالات الطوارئ المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عبر الخدمات المدنية، وقتا وتطلب موارد كبيرة، مما يعني أن الحكومة أوقفت العمل في الاستعدادات لطوارئ أخرى".