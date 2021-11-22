الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تعيد فتح أماكن الوضوء فى المساجد

مساجد الجزائر
مساجد الجزائر

أعادت الجزائر فتح أماكن الوضوء في المساجد أمام المصلين عقب إغلاقها، منذ أكثر من عامين، في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية، في بيان اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح أماكن الوضوء لمدة 15 دقيقة قبل الأذان، وغلقها بعد الصلاة بـ5 دقائق.

وأضاف أن القرار صدر عقب الاجتماع الذي عقد اليوم، بين أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى، واللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت، في نوفمبر الجاري، قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، فيما تماثل 82 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 208 آلاف و952 حالة، من بينها 113 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 143 ألفا و305 أشخاص.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و21 حالة، فيما يتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 25 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 20 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات 10 حالات فما فوق.

الجزائر كورونا المساجد

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