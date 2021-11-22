الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تقضى بإعدام 3 أشخاص قتلوا عاملًا لسرقته فى دار السلام

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، 3 أشخاص بالإعدام شنقا، في اتهامهم بقتل عامل لسرقته في دائرة قسم شرطة دار السلام. 

كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول وملقاة جثته بأحد شوارع المنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى هوية مرتكبى الواقعة، حيث قام المتهمون بالاعتداء على المجنى عليه، وسددوا له عدة طعنات نافذة، سقط على إثرها على الأرض غارقا فى دمائه، وفارق الحياة، ثم استولى المتهمون على متعلقاته الشخصية، وفروا هاربين.

اعتراف الجناة

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، وبصحبتهم قوة شرطية، من ضبط الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضافوا أنهم استولوا منه على مبلغ 12 ألف جنيه، وهاتف محمول، ومشغولات ذهبية وأخرى فضية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتي قضت عليهم بالإعدام شنقا.

التحقيقات التجمع الخامس النيابة العامة محكمة الجنايات إعدام شنقا عصا خشبية مباحث قسم شرطة دار السلام

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