منها اختيار المقاس الملائم.. نصائح للحصول على مظهر مثالي

تسعي معظم السيدات للحصول على مظهر مثالي، وتستعرض “الدستور” في السطور التالية بعض النصائح التي تجعلك تبدين في أفضل صورة وفقًا لخبراء الأزياء العالميين.

التزمِ بأحمر الشفاه

يفضل الحصول على أحمر شفاه محايد يناسب جميع ألوان البشرة وجميع ما ترتديه من قطع ثياب وفقا لموقع the guardian.

تجنبِ المظهر التقليدي

أحيانًا تكون حيلة الحصول علي ملابس ملائمة هي إضافة القليل من الملحقات أو مجموعة من الألوان.

لنفترض أنك ترتدي فستانًا أبيض عاديًا، وإذا كنت ترتدي حقيبة بيضاء متطابقة ، فستبدو عادية ومملة حقًا، لذلك فإن إضافة حقيبة حمراء صغيرة أو حقيبة زرقاء تبدو أكثر جمالا.

أحذية وحقائب غير ملائمة NO

من الأفضل عدم ارتداء أحذية وحقائب غير ملائمة لأنها تقلل على الفور من ملائمة المظهر بالكامل، وبالنسبة للحقائب عليك الانتباه إلى أشياء معينة فإذا كانت الحقيبة غير ملائمة قد لا تحصلين على المظهر المرغوب به.

وعندما يتعلق الأمر بأحذيّة السيدات، علينا أن نفكر في عدم وجود علامات أو خطوط ملونة واضحة على الأحذية وأيضًا أن كعبك ونعلك سليمان.

التسوق بما يلائم مقاسك

تسوقي لمقاسك الحالي و ليس لحجم أصغر فهذا خطأ شائع ترتكبه الكثير من النساء، وما يحدث عندما ترتدي ثوبًا صغيرًا جدًا بالنسبة لك هو أنك ستبدين أكبر في الواقع لذلك يجب أن يكون ثيابك مناسبًة لجسمك.

احترسي من الخيوط السائبة

قومي بمراقبة جميع ملابسك بحثًا عن أي من تلك الخيوط التي قد تتسبب في تلف مظهرك الأنيق وتدمره.

وفي كثير من الأحيان عند شراء الملابس، خاصة في متاجر الأزياء السريعة حيث لا تكون جودة اللمسات النهائية جيدة دائمًا، عليك أن تنتبه جيدًا لتلك الخيوط.