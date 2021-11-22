الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بأسلوب المغافلة.. اعترافات لصة تنشل متعلقات الرجال في الموسكي

متهمة
متهمة

أدلت المتهمة بسرقة الرجال ونشل متعلقاتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الإثنين، فأكدت أنها اعتادت افتعال المشاجرات مع الرجال واتهامهم بمعاكستها أو التحرش بها، ومن ثم تتشاجر معهم.

واعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل والمغافلة"، وأنها ارتكبت 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب،  وتقوم بإنفاق الأموال على متطلباتها الشخصية.

كانت النيابة قررت حبس سيدة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الرجال عقب افتعال مشاجرة معهم، وطلب التحريات، واستدعاء شهود العيان.

كانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط سيدة تقوم بسرقة الرجال عقب افتعال مشاجرة معهم بالموسكي.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بأسلوب "المغافلة" عقب قيامها بافتعال مشاجرة معه.

وباستدعاء المجنى عليهم اتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة اسلوب المغافلة الموسكي نشل سرقة الرجال المجنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

بعد ساعات هدنة.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

وصول جثمان سهير البابلى إلى مسجد الشرطة قبل صلاة الجنازة (صور)

هزمها السرطان.. من هي الإعلامية أسماء مصطفى؟

وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

أحمد سعد زايد

للدين وجوه جميلة

جمال-أسعد

الوعى وبناء الشخصية

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تجدد الاشتباكات فى القدس.. هل ستواجه إسرائيل موجة عمليات فردية؟

الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

تطلعات فلسطينية لإخراج اللجنة الرباعية الدولية من «الهيمنة» الأمريكية