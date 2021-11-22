بأسلوب المغافلة.. اعترافات لصة تنشل متعلقات الرجال في الموسكي

أدلت المتهمة بسرقة الرجال ونشل متعلقاتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الإثنين، فأكدت أنها اعتادت افتعال المشاجرات مع الرجال واتهامهم بمعاكستها أو التحرش بها، ومن ثم تتشاجر معهم.

واعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل والمغافلة"، وأنها ارتكبت 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتقوم بإنفاق الأموال على متطلباتها الشخصية.

كانت النيابة قررت حبس سيدة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الرجال عقب افتعال مشاجرة معهم، وطلب التحريات، واستدعاء شهود العيان.

كانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط سيدة تقوم بسرقة الرجال عقب افتعال مشاجرة معهم بالموسكي.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بأسلوب "المغافلة" عقب قيامها بافتعال مشاجرة معه.

وباستدعاء المجنى عليهم اتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.